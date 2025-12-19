بیانیه حماس درباره تحرکات شهرک سازی رژیم صهیونیستی در شرق قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس در بیانیه ای تصویب طرح احداث یک شهرکنشین جدید در شرق قدس اشغالی از سوی «بتسلئیل اسموتریچ»، وزیر دارایی کابینه افراطی رژیم اشغالگر را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: این طرح شامل هزاران واحد مسکونی شهرکسازی جدید است که دیروز از سوی این وزیر افراطی راست تصویب شد.
حماس امروز جمعه در بیانیه خود تأکید کرد که این اقدام، تشدیدی خطرناک در پروژه شهرکسازی و الحاق کرانه باختری و جنایتی جدید به کارنامه رژیم اشغالگر استعماری در نقض قوانین بینالمللی محسوب میشود.
حماس بیان کرد: این طرح شهرکسازی در چارچوب سیاست سازمانیافتهای قرار دارد که هدف آن یهودیسازی قدس، جداسازی آن از محیط فلسطینیاش، و تغییر ماهیت و هویت آن است. همچنین این اقدام، حمله آشکاری به حقوق ملت ما، سرزمین و مقدسات آن، و بیاعتنایی به اراده و هشدارهای جامعه جهانی به شمار میرود.
حماس هشدار داد که ادامه شهرکسازی عامل تنش و بیثباتی در اراضی اشغالی است و کابینه رژیم اشغالگر مسئول کامل پیامدهای این گامهای استعماری در منطقه است.
همچنین حماس از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوقی آن خواست تا مسئولیتهای خود را بر عهده گرفته و برای توقف فوری پروژههای شهرکسازی و اعمال اقدامات بازدارنده علیه رژیم اشغالگر اقدام کنند.
حماس از ملت فلسطین نیز درخواست کرد تا پایداری و وحدت خود را در مقابله با طرحهای یهودیسازی و آوارهسازی تقویت کنند.
