هشدار به داوطلبان؛ حذف از قبولی کارشناسی ارشد با کمترین مغایرت معدل

به گزارش خبرنگار مهر، معدل عبارت است از معدل مندرج در گواهینامه موقت یا مدرک رسمی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته یا میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ برای دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ فارغ التحصیل خواهند شد.

با توجه به اینکه گزینش نهایی براساس ۸۰ درصد نمره آزمون و ۲۰ درصد معدل تراز مقطع / مقاطع قبلی (کاردانی و کارشناسی) انجام می‌شود، توصیه می‌شود در ثبت معدل و مؤسسه محل اخذ مدرک کارشناسی نهایت دقت را داشته باشند. هرگونه مغایرت معدل (حتی مغایرت‌های بسیار جزیی) یا مغایرت مؤسسه محل اخذ مدرک کارشناسی باعث لغو قبولی متقاضی می‌شود.

گزینش نهایی در مقطع کارشناسی ارشد در هر یک از مجموعه‌های امتحانی از بین متقاضیانی که حد نصاب نمره علمی لازم را بر اساس مواد آزمون احراز کرده باشند، با توجه به ضوابط مربوط انجام خواهد شد.

تبصره: برای فارغ التحصیلان رتبه اوّل مقطع کارشناسی، حداکثر معادل ۱۰ درصد ظرفیت (با تقریب اضافی) در هر کدرشته محل تحصیل مقطع بالاتر، براساس اولویت نمره و انتخاب رشته متقاضیان به حائزین شرایط اختصاص داده خواهد شد.

«طبق مصوبه سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ حدنصاب نمره علمی (نمره علمی برابر است با میانگین وزنی نمرات خام تراز شده با توجه به ضرایب دروس مربوط به هر مجموعه امتحانی) در هر رشته گرایش و در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی بزرگ‌تر یا مساوی ۵ است».

بنابراین به استناد مصوبه فوق، متقاضیان در کد ضریب‌هایی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند که نمره علمی کدضریب مربوطه بزرگ‌تر یا مساوی ۵ باشد.

گزینش نهایی، براساس نمره کل حاصل از ۸۰ درصد نمره آزمون و ۲۰ درصد معدل مقطع کارشناسی (لیسانس) انجام خواهد گرفت.

تبصره: اعمال ۲۰ درصد معدل مقطع کارشناسی براساس مصوبه کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون تحصیلات تکمیلی، به صورت تراز اعمال خواهد شد.

تبصره: در صورت ناپیوسته بودن مقطع کارشناسی، میانگین معدل مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اعمال و تراز خواهد شد.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ برای ورود به رشته‌های دوره‌های روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیردولتی، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی، مشترک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود. علاقمندان به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۵ لازم است در این آزمون ثبت نام کنند.

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از ۱۶ آذر آغاز شده است. مهلت ثبت نام در این آزمون تا ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد. مشاهده، کنترل اطلاعات ثبت نامی یا ویرایش همزمان با ثبت نام انجام می‌گیرد.

کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۴ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت یا جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.