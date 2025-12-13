یک منبع آگاه: السیسی مخالف دیدار با نتانیاهو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک منبع دولتی آگاه در گفتگو با روزنامه تایمز آو اسرائیل گفت که با وجود انتشار گزارشاتی در خصوص تلاش‌های تل آویو برای برگزاری یک نشست، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در شرایط کنونی قصد ندارد با نتانیاهو دیدار کند.

وی اضافه کرد که مصر از اقدامات رژیم صهیونیستی طی ماه‌های گذشته در خصوص مسائل مختلف خشمگین است که همین مسأله باعث شده فرصت برگزاری هرگونه نشستی در آینده نزدیک میان السیسی و نتانیاهو از بین برود.

این منبع گفت که مصر نسبت به نقشه رژیم صهیونیستی برای کوچاندن فلسطینی‌ها به سمت شبه جزیره سینا نگران است. تل آویو گذرگاه رفح را تنها برای خروج فلسطینی‌ها از نوار غزه باز می‌کند. همچنین عدم امضای توافق گازی با مصر از سوی اسرائیل خشم قاهره را برانگیخته است.

این در حالی است که پیشتر روزنامه یدیعوت آحارانوت مدعی شد که مصر شروطی را برای برگزاری نشست میان عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و با حضور دونالد ترامپ در آمریکا مطرح کرده است.

از زمان آغاز جنگ غزه تاکنون نتانیاهو و السیسی ارتباطی با یکدیگر نداشته‌اند. در همین حال منابع عبری اعلام کردند که نتانیاهو به امضای این توافق گازی چراغ سبز نشان می‌دهد.