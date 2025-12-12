صادق علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های مناسب اخیر در سطح استان و حوضه آبریز این سد، افزود: میزان بارش‌ها به بیش از ۱۰۰ میلیمتر رسیده است.

وی تصریح کرد: با توجه به این بارش‌ها، میزان رواناب در بالادست سد میمه به طور قابل توجهی افزایش یافته و ذخیره آب این سد از حدود ۳ میلیون متر مکعب قبل از بارندگی به ۲۳ میلیون متر مکعب رسیده است.

وی همچنین توضیح داد: میزان رواناب ورودی به سد میمه حدود ۲۸ میلیون متر مکعب بوده است که به دلیل رعایت شیوه‌نامه آبگیری سدها و لزوم افزایش تدریجی تراز دریاچه در سال اول آبگیری، برای حفظ پایداری سد، ناچار به رهاسازی بخشی از ذخیره آن شدیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان ایلام با اشاره به حجم مخزن حدود ۷۳ میلیون مترمکعبی سد مخزنی میمه، خاطرنشان کرد: هدف اصلی از ساخت این سد، تنظیم سالیانه ۶۰ میلیون مترمکعب آب برای تأمین نیازهای آبی ۶۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی دشت دهلران است.