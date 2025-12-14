رستگاری: مجموع ذخایر سدهای آذربایجان غربی به ۳۸۲ میلیون مترمکعب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رستگاری در خصوص آخرین وضعیت منابع آبی استان، با اشاره به کاهش محسوس حجم آب مخازن سدهای استان گفت: بررسی آمارها تا ۲۱ آذر امسال نشان می‌دهد مجموع ذخایر سدهای استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، با کاهش ۴۱ درصدی مواجه شده است.

وی اظهار کرد: بر اساس آخرین پایش انجام‌شده تا ۲۱ آذر ۱۴۰۴ مجموع حجم آب ذخیره‌شده در مخازن سدهای آذربایجان‌غربی به ۳۸۲ میلیون مترمکعب رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶۵۲ میلیون مترمکعب بوده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربیبا اشاره به کاهش کلی ذخایر آبی استان، گفت: سدهای سردشت، کانی‌سیب و شهرچای بیشترین حجم آب ذخیره‌شده را در میان سدهای آذربایجان‌غربی دارند.

رستگاری اظهار کرد: در حال حاضر سد سردشت: ۲۰۹ میلیون مترمکعب، سد کانی‌سیب: ۱۳۷ میلیون مترمکعب و سد شهرچای ارومیه: ۶۹ میلیون مترمکعب، آب دارند.

وی با بیان اینکه سد بوکان در حال حاضر ۴۳ میلیون مترمکعب آب در مخزن خود دارد، در حالی که این میزان در سال گذشته ۱۶۵ میلیون مترمکعب بود، گفت: سد مهاباد نیز از ۶۲ میلیون مترمکعب در سال گذشته به ۴۸ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: حجم آب سد شهرچای ارومیه ۶۹ میلیون مترمکعب گزارش شده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۱۱۲ میلیون مترمکعب بوده است.

رستگاری با اشاره به سایر سدهای استان گفت: سد زولا ۱۸ میلیون مترمکعب، سد دریک ۴ میلیون مترمکعب، سد سیلوه ۳۵ میلیون مترمکعب، سد ماکو ۲۳ میلیون مترمکعب و سد شهید قنبری ۱۴ میلیون مترمکعب آب در مخزن خود دارند که اغلب این سدها نسبت به سال گذشته کاهش ذخیره را تجربه کرده‌اند.

وی افزود: حجم آب سد آغ‌چای به ۵۰ میلیون مترمکعب رسیده، در حالی که این رقم در سال گذشته ۹۰ میلیون مترمکعب بود. همچنین سد ارس دو با ۴ میلیون مترمکعب نسبت به سال قبل افزایش جزئی داشته و سدهای قیقاج و کرم‌آباد به ترتیب ۶ و ۲۶ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در ادامه با اشاره به وضعیت برخی سدهای مهم دیگر استان اظهار کرد: سد کانی‌سیب در حال حاضر ۱۳۷ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به سال گذشته کاهش نشان می‌دهد، سد سردشت با ۲۰۹ میلیون مترمکعب تقریباً در شرایط مشابه سال قبل قرار دارد و سد چپرآباد نیز ۹ میلیون مترمکعب آب در مخزن خود ذخیره کرده است.

رستگاری با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش محسوس ذخایر آبی، همراهی مردم، اصلاح الگوی مصرف و اجرای دقیق برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی، تنها راه عبور ایمن از شرایط پیش‌رو است.