پرچمی: بارش ها در پیرانشهر ۶۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نوید پرچمی در این زمینه افزود: با فعالیت سامانه بارشی اخیر در پیرانشهر نزدیک به ۱۲۲ میلیمتر بارندگی ثبت شد که عمده بارش‌ها به صورت برف بود، این بارش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد و نسبت به دوره بلند مدت سه درصد افزایش داشته است.

رئیس منابع آب شهرستان پیرانشهر با اشاره به وضعیت مخازن سدهای پیرانشهر گفت: سد سیلوه با ۳۶ میلیون متر مکعب و درصد پرشدگی ۴۳ درصد نسبت به سال گذشته که در پنجاه سال اخیر خشکسالی بی سابقه‌ای را تجربه کرده بود، شرایط قابل قبولی را نشان داد.

پرچمی در ادامه اظهار کرد: سد کانی سیب هم اکنون ۱۳۶ میلیون متر مکعب آب با میزان پرشدگی ۶۲ درصد دارد درحالیکه در سال گذشته با ۱۳۸ میلیون متر مکعب و درصد پرشدگی ۶۹ درصد داشت، البته پیش از اتمام سال آبی درصد قابل توجهی آب بر کرانه این سدها افزوده شده است.

وی گفت: سد سیلوه و کانی سیب علاوه بر حق آبه کشاورزی شهرستان سهم قابل توجهی را به عنوان حق آبه زیست محیطی دریاچه ارومیه را تأمین می‌کند که بسته به میزان بارش‌ها سالیانه متفاوت خواهد بود و این موضوع نوید بخش سال آبی مناسبی برای منطقه و بخصوص دریاچه ارومیه خواهد بود.

سد سیلوه با نسبت پرشدگی مناسب سالیانه ۱۵ تا ۴۵ میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه روانه می‌کند، این سد سال گذشته علی رغم شرایط خشکسالی نزدیک به ۲۰ میلیون متر مکعب آب به سمت این دریاچه رهاسازی کرد.

سد کانی سیب هم طی شرایط خشکسالی سال‌های گذشته نزدیک به ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب روانه این نگین فیروزه‌ای کرده است که پیش بینی می‌شود در سال جاری و با افزایش بارندگی ۴۰۰ میلیون متر مکعب رهاسازی را به سمت این دریاچه را داشته باشد.