به گزارش خبرگزاری مهر، کامران پولادی، نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت بودجه فرهنگی کشور گفت: سهم فرهنگ در بودجه سال آینده کمتر از ۲.۵ درصد است و این یعنی ما برای نفسکشیدن جامعه، تنها چند قطره اکسیژن کنار گذاشتهایم. وی افزود: این رقم در مقایسه با میانگین هفت درصدی جهان نشان میدهد که ایران در یکی از مهمترین حوزههای توسعه ملی، بهطور مزمن دچار کمتوجهی است.
پولادی با اشاره به اینکه ایران تقریباً نصف میانگین جهانی برای فرهنگ هزینه میکند، ادامه داد: در اغلب کشورهای توسعهیافته، فرهنگ هزینه تلقی نمیشود بلکه سرمایهای است برای آینده، ثبات اجتماعی و هویت ملی. وی تأکید کرد: آمریکا تا یازده درصد از بودجه خود را به فعالیتهای فرهنگی اختصاص میدهد و این رویکرد است که قدرت نرم آن کشور را میسازد؛ نه تسلیحات و نه اقتصاد صرف.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی کمبود منابع نیست، افزود: تنها سود یک شرکت بزرگ دولتی مثلاً در حوزه مس، چندین برابر کل بودجه فرهنگی ایران است. این یعنی اگر توزیع منابع عادلانه باشد، فرهنگ قربانی اول کسریها نمیشود. پولادی بر ضرورت بازنگری در بودجه شرکتهای دولتی و خصولتی تأکید کرد و گفت: تنها یک درصد از گردش مالی این شرکتها برابر با بودجه کامل فرهنگ است. وقتی چنین اختلاف بزرگی وجود دارد، هدفگرفتن فرهنگ برای صرفهجویی نشانه بیتدبیری است، نه مدیریت.
وی با اشاره به زیان انباشته صندوقهای بازنشستگی که هر سال بیش از ۳۳۰ همت از خزانه میبلعد، تصریح کرد: دولت برای جبران این زیانهای سنگین، فشاری به فرهنگ وارد میکند؛ اما این منطق اشتباه است. صندوقهای زیانده باید اصلاح ساختاری شوند، نه اینکه سهم ناچیز فرهنگ حذف شود. اینکه دهها برابر بودجه فرهنگ صرف جبران سوءمدیریت گذشته میشود، ولی از فرهنگ توقع قربانی شدن دارند، قابل قبول نیست.
نماینده مردم نوشهر همچنین به مقایسه بودجه ورزش و فرهنگ پرداخت و گفت: بودجه وزارت ورزش تقریباً برابر با کل بودجه فرهنگ است، در حالی که دامنه اثرگذاری و عمق نفوذ اجتماعی فرهنگ بسیار گستردهتر است. وی افزود: فرهنگ بر ذهن، اخلاق، سبک زندگی و رفتار اجتماعی مردم اثر میگذارد و هیچ بخش دیگری چنین نفوذی ندارد.
پولادی در ادامه تأکید کرد: فرهنگ ستون انسجام اجتماعی است. ارزشهایی مانند ایثار، همکاری، اعتماد عمومی و هویت ملی محصول کار فرهنگیاند. کشورهایی که قدرت نرم قوی دارند، دقیقاً از همین مسیر موفق شدهاند. اگر بودجه فرهنگ کوچک شود، این ستون ترک برمیدارد و جامعه در برابر تهاجمات نرم و تغییرات ناگهانی آسیبپذیرتر میشود.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای کاهش بودجه فرهنگی گفت: اگر امروز سرمایهگذاری فرهنگی را متوقف کنیم، پنج یا ده سال دیگر با نسلی روبهرو خواهیم بود که پیوندهای هویتیاش سست شده و دشمن دقیقاً روی همین نقطه سرمایهگذاری میکند. فرهنگ تنها کارکرد هنری ندارد؛ امنیت ملی، قدرت نرم، انسجام اجتماعی و حتی اقتصاد خلاق بر آن استوار است.
پولادی در پایان تأکید کرد: دولت باید مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ را فعال و بهدرستی هدایت کند تا بخشی از نیازهای فرهنگی کشور از این مسیر تأمین شود. وی افزود: اولین گام در اصلاح رویکرد بودجهای، تغییر این باور غلط است که فرهنگ قابل فدا شدن است. هیچ ملتی با بودجه فقیر فرهنگی نمیتواند جامعهای قوی، منسجم و زنده بسازد.
