فرهنگ همیشه آخر صف بودجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع فرهنگ سالهاست در صف طولانی بودجه، همیشه در انتهای لیست قرار میگیرد و این روند بهتدریج بخشهای مهم فرهنگی را فرسوده کرده است.
او توضیح داد که سهم فرهنگ تنها حدود دو و نیم درصد از بودجه کل کشور است؛ رقمی که به گفته او حتی برای اداره امور جاری بسیاری از نهادهای فرهنگی کافی نیست. سعیدی گفت بسیاری از مراکز، کتابخانهها، انجمنها و برنامههای فرهنگی عملاً با حداقل امکانات فعالیت میکنند و همین امر باعث شده کیفیت خدمات عمومی در این حوزه پایین بماند.
سعیدی افزود مقایسه میانگینهای جهانی نشان میدهد بسیاری از کشورها حدود هفت درصد از بودجه خود را صرف امور فرهنگی میکنند. او تأکید کرد این تفاوت فقط یک عدد نیست، بلکه نشان میدهد فرهنگ در ایران هنوز بهعنوان یک نیاز اساسی زندگی اجتماعی شناخته نشده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی بیان کرد یکی از مشکلات این است که همیشه بودجه بخشهای بزرگ و پرهزینه پیش از بخش فرهنگ تعیین میشود و وقتی نوبت به فرهنگ میرسد، منابع تقریباً تمام شده است. به گفته او، این اتفاق سالهاست تکرار میشود و نتیجه آن تضعیف تدریجی فعالیتهایی است که با مردم و سبک زندگی آنها ارتباط مستقیم دارند.
سعیدی ادامه داد که اگرچه بسیاری از دستگاهها بودجههای کلانی دارند، اما بسیاری از برنامههای فرهنگی با هزینههای بسیار کمتر طولانیمدتتر و اثرگذارتر عمل میکنند. او گفت گاهی بودجه یک شرکت دولتی از کل بودجه فرهنگ بیشتر است، اما خروجی آن ارتباطی با زندگی روزمره مردم ندارد.
او تأکید کرد برای اصلاح وضعیت لازم است نگاه دستگاهها و دولت به فرهنگ تغییر کند و آن را یک بخش فرعی نبینند. سعیدی گفت مجلس در بررسی بودجه سال آینده تلاش میکند سهم فرهنگ را واقعبینانهتر ببیند و اجازه ندهد این حوزه مانند گذشته در پایان لیست باقی بماند.
در پایان افزود امیدواریم تخصیص بودجه فرهنگی امسال به شکلی انجام شود که مراکز فرهنگی، کتابخانهها، هنرمندان و انجمنهای مردمی بتوانند برنامههای خود را بدون نگرانی از کمبود منابع ادامه دهند.
