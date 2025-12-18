صوفی: توسعه فرهنگی کشور بدون تقویت بودجه ممکن نیست

عباس صوفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه فرهنگ در فرآیند توسعه کشور، اظهار کرد: همان‌گونه که واقعاً بحث معیشت، اقتصاد، صنعت و توسعه اقتصادی اهمیت دارد، موضوع توسعه مسائل فرهنگی نیز بسیار مهم و اساسی است؛ این حوزه نباید در حاشیه سایر اولویت‌ها قرار گیرد، چرا که فرهنگ زیربنای بسیاری از تحولات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی در کشور است.

وی افزود: جامعه‌ای که از نظر فرهنگی تقویت نشود، حتی در صورت رشد اقتصادی نیز با آسیب‌های جدی اجتماعی مواجه خواهد شد. از این رو، نگاه به فرهنگ را باید به عنوان یک ضرورت راهبردی در سیاست‌گذاری‌ها پذیرفت.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش بودجه در تحقق اهداف فرهنگی، تصریح کرد: توسعه مسائل فرهنگی نیاز به بودجه خاص خود دارد. نمی‌توان انتظار داشت بدون تأمین منابع مالی پایدار و کافی، برنامه‌های فرهنگی به نتیجه برسد. لذا اعتقاد دارم باید نیازهای فرهنگی به‌درستی شناخته شوند و متناسب با این نیازها، منابع و اعتبارات تخصیص یابد.

صوفی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته در حوزه فرهنگ با آن مواجه بوده‌ایم، عدم شناخت دقیق نیازهای فرهنگی و در نتیجه، توزیع نادرست بودجه است.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح رویکردها در تخصیص اعتبارات فرهنگی، گفت: بودجه‌های فرهنگی باید به‌درستی تقسیم شوند، یعنی هم در مرحله تخصیص و هم در مرحله هزینه‌کرد، دقت و نظارت وجود داشته باشد تا منابع در مسیر درست مصرف شود و خروجی ملموس فرهنگی برای جامعه به همراه داشته باشد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توجه به فرهنگ صرفاً به معنای حمایت از فعالیت‌های هنری نیست، بلکه شامل آموزش، ترویج ارزش‌ها، تقویت هویت ملی و دینی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی نیز می‌شود؛ همه این موارد نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بودجه‌ریزی هدفمند است.

صوفی در پایان تأکید کرد: اگر می‌خواهیم توسعه‌ای متوازن و پایدار داشته باشیم، باید فرهنگ را در کنار اقتصاد و معیشت ببینیم، نه در مقابل آن. تقویت بودجه فرهنگی کشور، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است و مجلس و دولت باید با نگاه مسئولانه‌تری به این حوزه ورود کنند تا نتایج آن در بلندمدت در زندگی مردم و سلامت اجتماعی کشور نمایان شود.