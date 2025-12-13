به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، وقوع طوفان شدید و بارش باران در کنار سرمای استخوان سوز در نوار غزه باعث شده طی تنها ۲۴ ساعت ۱۴ آواره فلسطینی در این باریکه بر اثر سرما جان خود را از دست بدهند.

علاوه بر این، ریزش ساختمان‌ها در منطقه بئر النعجه واقع در شمال نوار غزه و محله الرمال و اردوگاه الشاطئ باعث شهادت ۹ فلسطینی شده است.

یک کودک فلسطینی نیز به دلیل سرمای شدید در خان یونس و ۲ کودک دیگر در شهر غزه جان خود را از دست دادند. خبرگزاری شهاب نیز گزارش داد که نوار غزه تبدیل به گودالی از آب شده است.

روز گذشته مدیرکل وزارت بهداشت فلسطین در غزه هشدار داد که کاهش شدید دما و نفوذ آب باران به داخل چادرهای آوارگان، جان کودکان، سالمندان و بیماران را در معرض خطر مرگ قرار داده است.

«منیر البرش» افزود: از بامداد چهارشنبه، بارش‌های سنگین موجب غرق شدن هزاران چادر در مناطق مختلف غزه شد و این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که آوارگان با کمبود شدید امکانات اولیه، نبود خدمات حیاتی و محاصره رژیم اسرائیل دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی اظهار داشت: هر سامانه جوی به تهدیدی مستقیم برای گروه‌های آسیب‌پذیر تبدیل و کاهش دما باعث لرزش شدید بدن، افت حرارت و مشکلات تنفسی می‌شود که می‌تواند به مرگ به‌ویژه در شرایطی که مردم غزه با قحطی و ضعف ایمنی مواجه هستند، منجر شود.

مدیرکل وزارت بهداشت فلسطین در غزه افزود: رطوبت و نفوذ آب به داخل چادرها، محیطی مناسب برای شیوع بیماری‌های تنفسی ایجاد کرده است، در حالی که بیماران از دسترسی به دارو و خدمات درمانی محروم‌ هستند.

از سوی دیگر، منابع پزشکی در غزه روز پنجشنبه اعلام کردند که یک نوزاد دختر ۸ ماهه به نام «رهف ابو جزر» در شهر خانیونس به دلیل سرمای شدید جان باخت. چادر خانواده این نوزاد، بر اثر نفوذ آب باران آسیب دیده و شرایط جوی وخیم، زندگی آنان را به خطر انداخته بود.