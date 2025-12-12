به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کابینه رژیم صهیونیستی احداث ۱۹ شهرک صهیونیست نشین جدید در کرانه باختری را تصویب و این اقدام تجاوزکارانه و اشغالگرانه را قانونی اعلام کرد.
کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز جمعه گزارش داد که کابینه نتانیاهو درخواست «اسموتریچ» وزیر دارایی این رژیم را برای ساماندهی ۱۹ شهرک در کرانه باختری اشغالی تصویب کرد.
بر اساس گزارش این رسانه، برخی از این شهرکهای صهیونیستنشین کاملاً جدید هستند و برخی دیگر موجود بوده و ساماندهی خواهند شد؛ از جمله دو شهرک «گانیم» و «کادیم» که در سال ۲۰۰۵ همزمان با برچیدن شهرکها در نوار غزه تخلیه شدند.
در مقابل، کمیته مقاومت در برابر دیوار حائل و شهرکسازی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که موافقت کابینه نتانیاهو با احداث و قانونی کردن ۱۹ شهرک در کرانه باختری، زنگ خطر را در مورد آینده کرانه باختری به صدا در میآورد.
این اقدام رژیم صهیونیستی در حالی است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گسترش شهرکسازی در کرانه باختری، از جمله قدس اشغالی را محکوم کرد و افزود که امسال شاهد بالاترین سطح گسترش در طرحهای شهرکسازی از زمان آغاز نظارت سازمان ملل بودهایم.
