۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۵

واکنش حماس به توسعه شهرک سازی در کرانه باختری

حماس به سیاست های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در ساخت شهرک های جدید در کرانه باختری واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس در بیانیه ای، گسترش شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را محکوم کرد.

جنبش حماس در بیانیه خود تأکید کرد: اعلام آنچه «شورای عالی برنامه‌ریزی و ساخت‌وساز» در کابینه اشغالگر صهیونیستی نامیده می‌شود، مبنی بر تصویب احداث ۷۶۴ واحد شهرک‌سازی جدید در تعدادی از شهرک‌های کرانه باختری، گامی جدید در راستای یهودی‌سازی و بخشی از سیاست شهرک‌سازی توسعه‌طلبانه کابینه اشغالگر برای غصب زمین و تحمیل کنترل کامل بر کرانه باختری است.

در این بیانیه آمده است: این تصمیم استعماری و تصمیمات پیشین آن، تشدید خطرناکی است و چالشی آشکار برای قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت به شمار می‌رود. همچنین تأییدی بر تداوم سیاست الحاق خزنده و تصرف اراضی فلسطینی از سوی اشغالگران است که در راستای پروژه آنها مبنی بر کوچ اجباری و ریشه‌کن کردن ساکنان بومی منطقه است.

حماس بیان کرد: ما درباره خطر رویکرد توسعه‌طلبانه شهرک‌سازی اشغالگران، شامل مصادره، تعقیب و محدود کردن شهروندان، به ویژه کشاورزان، هشدار می‌دهیم و تأکید می‌کنیم که ملت ما تسلیم این استکبار نخواهد شد و به سرزمین و حق خود پایبند باقی خواهد ماند. از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم تا به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود عمل کند و اقدامات عملی برای بازدارندگی اشغالگران و توقف طرح‌های شهرک‌سازی که باقی‌مانده اراضی کرانه باختری را تهدید می‌کند، و همچنین توقف تجاوزات برنامه ریزی شده به حقوق، سرزمین و مقدسات مردم فلسطین، اتخاذ کند.

