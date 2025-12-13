به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میزان، طی چند روز گذشته و در پی فوت یک وکیل، دستگاه‌های متولی نهایت همکاری را با خانواده مرحوم برای انجام فرآیندهای تشییع، تدفین و برگزاری مراسم داشتند در حاشیه این مراسم برخی اقدامات حاشیه ساز که توسط معاندین سازماندهی شده بود به وقوع پیوست.

رویکرد دستگاه‌های متولی، همراهی با خانواده متوفی و تسهیل‌گری در برگزاری مراسم بود لکن متأسفانه علی‌رغم این همراهی‌ها و تسهیل‌گری‌های متعدد، برادر مرحوم در خصوص مدیریت حواشی مراسم، همراهی لازم را نداشت و با وجود اطلاع و اطمینان از عدم وجود هیچ شائبه‌ای در خصوص فوت مرحوم و پذیرفتن این موضوع در جلسه برگزار شده در اداره آگاهی مشهد و نزد بازپرس، در خصوص فضاسازی دروغ معاندین اقدام تبیینی و روشنگرانه‌ای صورت نداد و زمینه تشدید اقدامات معاندین را فراهم آورد.

این گزارش حاکی است در جریان بی نظمی و رفتار خارج از قائده و قانون گروهی در حاشیه مراسم ختم در مشهد فرمانده انتظامی و یکی دیگر از مأموران با ضربه چاقو زخمی شدند.

نیروی انتظامی با حضور و دعوت حاضرین به آرامش تلاش داشت که حواشی ایجاد شده را مدیریت کند لکن متأسفانه فرمانده انتظامی و یکی دیگر از مأموران، با حمله تعدادی از افراد با سلاح سرد مجروح شدند که این اقدام منجر به بازداشت تعدادی از شرکت کننده‌ها و مسببین شد.

پس از بروز رفتار غیرقانونی که عده‌ای از افراد با سابقه‌های محکومیت امنیتی نیز در آن دخیل بودند تعدادی دستگیر شدند.

طبعاً مسیر قانونی لازم در خصوص افرادی که مرتکب اقدامات مجرمانه شدند توسط مراجع امنیتی انتظامی و دستگاه قضائی دنبال خواهد شد.