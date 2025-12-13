همتی فر:۳۹ نفر در جریان رفتار هنجارشکنانه در مشهد بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن همتی فر اظهار کرد: ۳۹ نفر در جریان اقدامات و رفتار هنجارشکنانه در پایان مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم «خسرو عیلکردی» در این شهر دستگیر شدند و در بازداشتگاه قانونی با رعایت حقوق شهروندی تحت نظر هستند و همکاران قضائی بر بازداشتگاه به منظور حفظ این حقوق نظارت کامل را دارند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد افزود: طی هفته گذشته و در پی فوت یک وکیل، دستگاه‌های متولی نهایت همکاری و همراهی را با خانواده این مرحوم برای انجام فرایندهای تشییع، تدفین و برگزاری مراسم ختم در سبزوار و مشهد به رغم برخی شعارهای هنجارشکنانه انجام دادند.

وی اضافه کرد: طبق گزارش پزشکی قانونی، فیلم‌های موجود و اظهارات برادر مرحوم، سکته قلبی و مرگ عادی مرحوم علیکردی تأیید شد و از برادر مرحوم نیز خواسته شد همراهی لازم برای مدیریت حواشی مراسم را داشته باشد که وی همراهی لازم را نداشت.

همتی فر گفت: مراسم دیروز نیز برای هفتمین روز درگذشت این وکیل برگزار شد و همکاری لازم از سوی نهادهای متولی صورت گرفت و حتی برخی فعالان سیاسی که دارای سوابق محکومیت قضائی بودند مانند «نرگس محمدی و سپیده قلیان» و افرادی دیگری در این مراسم حضور داشتند و ممانعتی برای برگزاری مراسم صورت نگرفت اما در پایان مراسم، تجمعی در بیرون از مسجد به مدیریت برادر مرحوم شکل گرفت و جواد علیکردی به همراه نرگس محمدی و سپیده قلیان با رفتن روی یک دستگاه خودرو با سخنانی تحریک آمیز افراد حاضر را تحریک به سر دادن شعارهای هنجارشکنانه و اخلال در نظم عمومی کردند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد افزود: پس از این اقدام، نیروی انتظامی برای مدیریت موضوع و متفرق کردن حاضران، آنها را دعوت به آرامش نمود اما برگزار کنندگان، همراهی لازم را نداشتند که در این بین فرمانده انتظامی مشهد و یکی دیگر از مأموران که قصد مدیریت صحنه و را داشتند با ضربه چاقو مجروح شدند و این موضوعات منجر به دستگیری ۳۸ نفر در صحنه شد.

وی ادامه داد: برادر مرحوم علیکردی نیز از صحنه متواری شده بود که باز هم به رغم اقدامات صورت گرفته وی، نیروهای امنیتی به دلیل عزادار بودن او قصد مدارا را داشتند اما این فرد دوباره اقدام به انتشار فیلمی با اظهارات ساختار شکنانه و مطالب خلاف واقع کرد که به ناچار در شب گذشته نامبرده نیز دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد.

همتی فر تاکید کرد: این افراد در بازداشتگاه قانونی و با حفظ حقوق شهروندی تحت نظر هستند و تحقیقات قانونی توسط مراجع امنیتی انتظامی و دستگاه قضائی ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد بر حفظ آرامش عمومی، تبعیت از قانون و پرهیز از دامن‌زدن به شایعات سازماندهی‌شده رسانه‌های معاند تأکید کرد و افزود: مسیر قانونی پرونده با دقت، سرعت و قاطعیت ادامه خواهد یافت و اخبار تکمیلی به اطلاع مردم خواهد رسید.