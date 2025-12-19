  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۸

همتی‌فر: ضارب فرمانده انتظامی مشهد دستگیر شد

همتی‌فر: ضارب فرمانده انتظامی مشهد دستگیر شد

مشهد- دادستان عمومی و انقلاب مشهد و مرکز خراسان رضوی گفت: ضارب سرهنگ محمد چراغ که در مراسم هفتم مرحوم خسرو علی‌کردی با سلاح سرد به سمت وی حمله‌ور شد، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاضی حسن همتی‌فر اظهار کرد: با انجام عملیات اطلاعاتی شبانه روزی، ضارب سرهنگ محمد چراغ که در مراسم هفتم مرحوم خسرو علی‌کردی با سلاح سرد به سمت وی حمله‌ور شد، دستگیر شده‌است.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد و مرکز خراسان رضوی بیان کرد: شخصی که محل اختفای این ضارب را فراهم کرده و در پنهان‌سازی وی نقش داشته است نیز شناسایی و هم‌زمان با متهم اصلی دستگیر شده و هم‌اکنون جهت انجام بازجویی‌های فنی تحت‌الحفظ ضابطان قرار دارد.

وی افزود: رسیدگی به این پرونده با حساسیت ویژه و در چارچوب ضوابط قانونی در حال انجام است و با کلیه عوامل دخیل در این حادثه، بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهد شد.

کد خبر 6695298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها