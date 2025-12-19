به گزارش خبرگزاری مهر، قاضی حسن همتی‌فر اظهار کرد: با انجام عملیات اطلاعاتی شبانه روزی، ضارب سرهنگ محمد چراغ که در مراسم هفتم مرحوم خسرو علی‌کردی با سلاح سرد به سمت وی حمله‌ور شد، دستگیر شده‌است.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد و مرکز خراسان رضوی بیان کرد: شخصی که محل اختفای این ضارب را فراهم کرده و در پنهان‌سازی وی نقش داشته است نیز شناسایی و هم‌زمان با متهم اصلی دستگیر شده و هم‌اکنون جهت انجام بازجویی‌های فنی تحت‌الحفظ ضابطان قرار دارد.

وی افزود: رسیدگی به این پرونده با حساسیت ویژه و در چارچوب ضوابط قانونی در حال انجام است و با کلیه عوامل دخیل در این حادثه، بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهد شد.

