به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا شهنواز عصر پنجشنبه در تشریح این خبر در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در پی وقوع دو فقره سرقت لوازم از مغازه‌های تربت‌جام، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی تربت‌جام ادامه داد: مأموران با انجام تحقیقات تخصصی و میدانی موفق شدند هویت این دو متهم را کشف کرده و در یک اقدام غافلگیرانه آن‌ها را به دام بیندازند.

وی افزود: متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی، تحت بازجویی‌های فنی، به صراحت به انجام سرقت‌های مورد نظر اعتراف کردند. این دو سارق پس از تشکیل پرونده کامل، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

شهنواز در پایان از شهروندان خواست تا ضمن رعایت هشدارهای انتظامی در پیشگیری از سرقت، موارد مشکوک را سریعاً از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.