به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محمدی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از صدور احکام سنگین حبس برای متهمان یک پرونده کثیرالشاکی در زمینه ساخت‌وساز و معاملات غیرقانونی مسکن خبر داد و تأکید کرد: قوه قضائیه در صیانت از حقوق مردم با هیچ‌گونه تخلفی مماشات نخواهد کرد.

محمدی در ادامه اظهار داشت: در پی دریافت شکایات متعدد از سوی شهروندان درباره ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط و فروش غیرقانونی واحدهای مسکونی در بخش کهریزک، پرونده‌ای در دستگاه قضائی این بخش تشکیل و رسیدگی به آن در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد متهمان که خود را پیمانکار معرفی می‌کردند، با سوءاستفاده از اعتماد خریداران، اقدام به واگذاری هم‌زمان یک واحد مسکونی به چند نفر کرده و از این طریق خسارات قابل توجهی به شاکیان وارد کرده‌اند.

رئیس حوزه قضائی بخش کهریزک ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری مستندات، ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی، استماع اظهارات شاکیان و دفاعیات متهمان، تخلفات صورت‌گرفته محرز شد و فرآیند رسیدگی قضائی با دقت و سرعت دنبال شد.

محمدی با اشاره به رأی صادره تصریح کرد: دادگاه پس از احراز بزه انتسابی، متهمان این پرونده را در مجموع به تحمل هشت سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی با قاطعیت از حقوق شهروندان دفاع می‌کند و هرگونه تخلف در حوزه ساخت‌وساز و معاملات ملکی که منجر به تضییع حقوق مردم شود، با برخورد قانونی و بدون اغماض مواجه خواهد شد.