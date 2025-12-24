  1. استانها
  2. تهران
۳ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۸

صدور حکم حبس برای متهمان پرونده کثیرالشاکی ساخت‌وساز غیرقانونی در ری

صدور حکم حبس برای متهمان پرونده کثیرالشاکی ساخت‌وساز غیرقانونی در ری

ری- رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک از صدور احکام سنگین حبس برای متهمان یک پرونده کثیرالشاکی در زمینه ساخت‌وساز و معاملات غیرقانونی مسکن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محمدی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از صدور احکام سنگین حبس برای متهمان یک پرونده کثیرالشاکی در زمینه ساخت‌وساز و معاملات غیرقانونی مسکن خبر داد و تأکید کرد: قوه قضائیه در صیانت از حقوق مردم با هیچ‌گونه تخلفی مماشات نخواهد کرد.

محمدی در ادامه اظهار داشت: در پی دریافت شکایات متعدد از سوی شهروندان درباره ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط و فروش غیرقانونی واحدهای مسکونی در بخش کهریزک، پرونده‌ای در دستگاه قضائی این بخش تشکیل و رسیدگی به آن در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد متهمان که خود را پیمانکار معرفی می‌کردند، با سوءاستفاده از اعتماد خریداران، اقدام به واگذاری هم‌زمان یک واحد مسکونی به چند نفر کرده و از این طریق خسارات قابل توجهی به شاکیان وارد کرده‌اند.

رئیس حوزه قضائی بخش کهریزک ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری مستندات، ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی، استماع اظهارات شاکیان و دفاعیات متهمان، تخلفات صورت‌گرفته محرز شد و فرآیند رسیدگی قضائی با دقت و سرعت دنبال شد.

محمدی با اشاره به رأی صادره تصریح کرد: دادگاه پس از احراز بزه انتسابی، متهمان این پرونده را در مجموع به تحمل هشت سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی با قاطعیت از حقوق شهروندان دفاع می‌کند و هرگونه تخلف در حوزه ساخت‌وساز و معاملات ملکی که منجر به تضییع حقوق مردم شود، با برخورد قانونی و بدون اغماض مواجه خواهد شد.

کد خبر 6701146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها