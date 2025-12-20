محمد علی محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پلمب یک کارگاه غیرمجاز قطعه‌بندی و خرد کردن مرغ در محدوده گل‌حصار بخش کهریزک خبر داد و گفت: این واحد صنفی به دستور دادگستری و با حضور عوامل انتظامی پلمب شد.

وی افزود: در پی گزارش‌های مردمی و بررسی‌های انجام‌شده، یک کارگاه غیرمجاز قطعه‌بندی و خرد کردن مرغ که توسط اتباع غیرمجاز اداره می‌شد، در محدوده گل‌حصار شناسایی شد.

رئیس دادگستری کهریزک با اشاره به نظر کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری اظهار کرد: این کارگاه فاقد آب بهداشتی، یخچال و شرایط لازم بهداشتی و زنجیره سرد بوده و به‌صورت غیرقانونی اقدام به قطعه‌بندی، خرد کردن و توزیع مرغ در سطح واحدهای صنفی شهر می‌کرد.

علی محمدی ادامه داد: با دستور قضائی و حضور عوامل انتظامی، این کارگاه پلمب و از ادامه فعالیت متخلفان جلوگیری شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده متخلف برای رسیدگی قانونی و اقدامات بعدی به مرجع قضائی ارسال شده است.