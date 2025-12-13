قم صاحب شانزدهمین بانک شیر مادر کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک شیر مادر استان قم با برخورداری از زیرساخت‌های فناورانه و سامانه هوشمند رهگیری، صبح شنبه به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد تا دسترسی نوزادان نارس و بیمار به تغذیه‌ای ایمن و استاندارد بیش از پیش تضمین شود.

علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در آئین افتتاح بانک شیر مادر استان قم با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این مرکز تخصصی اظهار کرد: بانک شیر مادر قم به‌عنوان شانزدهمین بانک شیر کشور و نخستین مرکز مجهز به سامانه هوشمند رهگیری و ردیابی شیر در ایران، با هدف ارتقای سطح مراقبت‌های نوزادان نارس و بیمار آغاز به کار کرده است.

وی با بیان اینکه این مرکز بر پایه استانداردهای علمی و فناوری‌های نوین طراحی و تجهیز شده است، افزود: در این بانک، تمامی مراحل مرتبط با شیر اهدایی از نخستین گام یعنی شناسایی و غربالگری مادران داوطلب تا زمان مصرف در بخش‌های ویژه نوزادان به‌صورت دقیق ثبت، پایش و نظارت می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با تأکید بر نقش حیاتی این مرکز در پشتیبانی از بخش‌های NICU استان، گفت: فرآیند دریافت شیر شامل آموزش صحیح دوشیدن، رعایت کامل زنجیره سرد، انجام آزمایش‌های میکروبی، پاستوریزاسیون استاندارد، بسته‌بندی ایمن و کدگذاری دقیق است که همگی در بستر سامانه هوشمند رهگیری می‌شود و این موضوع سطح ایمنی و شفافیت خدمات را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: راه‌اندازی این بانک شیر، برای نوزادان نارس و بیمار به معنای دسترسی به تغذیه‌ای سالم‌تر و مطمئن‌تر است، تغذیه‌ای که می‌تواند خطر بروز بیماری‌های عفونی و عارضه خطرناک NEC را کاهش دهد، به رشد بهتر مغزی کمک کند و شانس بقا و بهبود این نوزادان را افزایش دهد.

ابرازه با اشاره به اینکه بانک شیر مادر قم نمادی از هم‌افزایی علم پزشکی و حس انسان‌دوستی است، بیان کرد: این مجموعه، حلقه اتصال مادرانی است که با اهدای شیر مازاد خود، در نجات جان نوزادانی سهیم می‌شوند که امکان دسترسی مستقیم به شیر مادر را ندارند.

وی از مشارکت داوطلبانه مادران در این اقدام انسان‌دوستانه قدردانی کرد و افزود: اهدای شیر مادر، یکی از خالصانه‌ترین جلوه‌های نوع‌دوستی و بخشش است و می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در آینده سلامت نوزادان داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به افزایش نیاز بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان در استان، راه‌اندازی این مرکز را گامی مؤثر در ارتقای خدمات درمانی دانست و گفت: بانک شیر مادر قم با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، بستری امن و مطمئن برای استفاده بهینه از شیر اهدایی فراهم کرده و هر قطره شیر در این بانک می‌تواند فرصتی دوباره برای زندگی یک نوزاد باشد.

وی از مادرانی که شیر مازاد دارند دعوت کرد با پیوستن به این حرکت ارزشمند، در حفظ و ارتقای سلامت نوزادان سهیم شوند.

در آئین افتتاح بانک شیر مادر استان قم، از مسئولان، مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و مجموعه‌های درمانی که در فرآیند راه‌اندازی این مرکز نقش‌آفرینی کرده بودند، قدردانی به عمل آمد.