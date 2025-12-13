مصر درصدد ایجاد تغییرات در توافق صلح با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سایت نشنال نیوز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به دنبال دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی ماه جاری میلادی است.

آنها بیان کردند که این سفر السیسی به واشنگتن نخستین سفر وی طی دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ به شمار می‌رود.

در این گزارش آمده است که السیسی و ترامپ در خصوص موضوعات مهم منطقه به ویژه روابط قاهره و تل آویو بعد از جنگ غزه و سد النهضه اتیوپی بر روی رود نیل رایزنی خواهند کرد.

به زمان برگزاری این نشست اشاره‌ای نشده اما گزارش شده که السیسی قصد دارد در خصوص اصلاح معاهده صلح امضا شده با رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۹ صحبت کند. این منابع گفتند که قاهره در وهله نخست به دنبال کاهش محدودیت‌های اعمال شده بر تعداد افراد و نوع سلاح‌هایی که آنها در اختیار دارند در منطقه موسوم به ج واقع در صحرای سینا است. بر این اساس، مصر اجازه مستقر کردن تعداد محدودی از نیروهای مرزی با سلاح‌های مشخصی در منطقه را دارد. قاهره بعد از اشغال نوار مرزی میان غزه و صحرای سینا توسط رژیم صهیونیستی حضور نظامی خود را در این منطقه افزایش داده است.