«طرز تازه» از ایستگاه دهم رد شد؛ خاطره بازی با جوانان «پارس زمین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر جوانان «پارس زمین» در دهمین تجربه از طرح «طرز تازه» به رهبری ارکستر امین غفاری تازه ترین کنسرت خود را با معرفی ۴ تک نواز جوان و نوجوان در تالار وحدت روی صحنه برد.

این رویداد با اجرای «رقص ۱» یوهانس برامس آهنگساز مجارستانی آغاز و پس از آن «رقص ۵» از همین آهنگساز اجرا شد. در ادامه ارکستر موومان اول از سمفونی ۵ بتهوون را اجرا کرد تا نوبت به حضور تک نوازان روی صحنه برسد.

در این کنسرت ارکستر جوانان «پارس زمین»، ۲ قطعه را در میان سایر قطعات اجرایی، دوبار و با حضور ۲ تک نواز مختلف نواخت.

قطعه «پرلود» اثر فریتز کرایسلر ابتدا با همراهی درسا رهبری تک نواز جوان ویلن و در ادامه ایلیا فریوسفی تک نواز نوجوان اجرا شد. همچنین قطعه «موتو پرپتو» اثر نواچک نخستین بار با تک نوازی دریا روحی و سپس با حضور باران چهرازی نوازنده نوجوان روی صحنه نواخته شد. این اقدام در راستای معرفی نوازندگان با استعداد به جامعه موسیقی صورت گرفت.

«کابزا»، «لیبرتانگو» اثر آستور پیاتزولا، «میزرلو» موسیق فیلم پالپ فیکشن و موسیقی کارتون‌های «فوتبالیست‌ها» و «کارآگاه گجت» دیگر قطعات اجرایی این کنسرت را تشکیل می‌دادند.

فرشاد شیرانی (کنسرت مایستر)، امیرعلی سرخانی، فرداد صدقی، دریا روحی، النا فریوسفی، درسا رهبری، مهراد پیری زاد، کیان حیدری، مهیار خان محمدی، ماهان فرحزاد، نیما قاسمی، محبوبه مشهدی، علی محبی، ساروس مرادی، رزا محسنی، زهرا نجفی دوست، دانا کردی، علی خطیبی (ویلن اول)، رضا ملکی، احمدرضا شربتی، ایلیا فریوسفی، کیمیا اسعدی، باران چهرازی، دلسا افشار، بنیتا عربلو، آرینا هاشم لو، آرام شمس، دلارام تفضلی یزدی، شیدا شربتی، شادی شورکی، علی کمالی، علی اکبر قاسمی، مهدی شاملو، تارا بهرامی، نرگس خورشیدی، مهسا تیموری، مبین عزتی، هلیا خاری، آوا دشتی، رستا صنعتی، غزل خالصی (ویلن دوم)، احمد مقدسی زاده، فرید ذاکر، وداد واقفی، اسماعیل محمدی، امیر بزرگی، شیدا رجایی، محمدرضا ترابیان، شاهین صادقی (ویولا)، عرفان فیجان، امیرپارسا مرادیان، هیراد ابراهیم زاده، پریناز سعیدی (ویولنسل)، یونس نصری، کسری دادخواه (کنترباس)، روشنک نوشی (فلوت)، علی اصغر شمس آبادی (کلارینت)، شمیم کیانی (ابوا)، درسا صادقی (فاگوت)،هومان باقی، رژینا صادقی هورن)، علی مکی (ترومپت)، عرفان فرشی زاده (تیمپانی)، الشن نمازیان، ایلیا گلزار، پرنیان مرادیان، دلسا افشار، آرنیکا روشن دل، امیرارسلان خداویرن (پیانو)، رادین صفر (درامز)، یونس نصری (گیتار بیس) نوازندگان ارکستر جوانان پارس زمین در این اجرا بودند.

«طرز تازه» طرحی از بنیاد فرهنگی هنری رودکی است که با هدف حمایت از ایده‌های نو در حوزه موسیقی در سبک‌های مختلف از جمله ردیف‌ ـ دستگاهی، موسیقی نواحی و موسیقی کلاسیک غربی اجرا می‌شود.

پیش از این کنسرت‌هایی همچون «تریو + یک»، «ننشیند خموش»، «چهارگان»، «نغمه‌های ناگهان»، «آنسامبل نیواک»، ارکستر «دیالوگ»، «ارکستر جوانان میترا» و «صبا به روایت سایه» و «عشق سعدی» در قالب این طرح در تالارهای وحدت و رودکی برگزار شده اند.