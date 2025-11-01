«طرز تازه» به ایستگاه هشتم رسید؛ «همنوازان سایه» در رودکی نواختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، کنسرت «صبا به روایت سایه» که از ساعت ۲۰ شامگاه جمعه ۹ آبان در تالار رودکی روی صحنه رفت در ۲ بخش، قطعاتی در دستگاه‌های موسیقی ایرانی پیش روی علاقه‌مندان موسیقی دستگاهی ایرانی قرار گرفت.

در بخش نخست این کنسرت محمدامین اکبرپور با نوازندگی سه‌تار و آواز با همراهی محمد میرزاخانی نوازنده تمبک، با بازسازی سه‎تار ابوالحسن صبا و تمبک و آواز حسین تهرانی، دقایقی به اجرای دونوازی در دستگاه شور (ساز و آواز) پرداختند.

بخش دوم اجرا نیز به گروه‌نوازی اختصاص داشت که در این بخش گروه همنوازان سایه با همراهی آواز محمود مخدوم قطعاتی را در دستگاه سه‌گاه نواختند. این بخش با اجرای قطعه سامانی - تکنوازی تار - آغاز شد و پس از آن قطعه «زنگ شتر» (سازوآواز درآمد زابل و مویه) اجرا شد. این در حالی بود که در ادامه تصنیف‌های «از بس به تار زلفت» و «از غم عشق تو» از علی‌اکبر شیدا به روایت عبدالله دوامی نواخته شد.

کنسرت با اجرای چهارمضراب مخالف (ساز و آواز مثنوی مخالف) ادامه یافت و پس از آن تصنیف‌های «تو مو می‌بینی» و «از غم عشق دل شیدا شکست» از علی‌اکبر شیدا به روایت عبدالله دوامی اجرا شد؛ اجرای تصنیف «بهارمست» پایان بخش این کنسرت بود.

احمدرضا میرهاشمی(کمانچه)، حمیدرضا برزویی (سنتور)، محمد یوسفی (نی)، محمد میرزاخانی (تمبک)، محمدمهدی کریمی (دف، دایره)، محسن فروغی (عود)، پندار میرکمیلیان (بمتار) و محمدامین اکبرپور (تار، سه تار و تنظیم قطعات) اعضای گروه همنوازان سایه بودند.

«طرزِ تازه» عنوان طرحی است که در آن بنیاد فرهنگی هنری رودکی از ایده‌های گروه‌های موسیقی در سبک‌های مختلف از جمله ردیف-دستگاهی، موسیقی نواحی و کلاسیک غربی حمایت می کند.

پیش از این نیز کنسرت‌های «تریو + یک» در تالار وحدت، «ننشیند خموش» با اجرای گروه همنوازان وداد در تالار رودکی، «چهارگان» در تالار رودکی، «نغمه‌های ناگهان» با اجرای حسین علیشاپور و مازیار شاهی در تالار وحدت، «آنسامبل نیواک» در تالار رودکی، ارکستر «دیالوگ» به رهبری پانیذ فریوسفی در تالار وحدت و «ارکستر جوانان میترا» در تالار رودکی در قالب این طرح برگزار شده است.