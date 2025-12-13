به گزارش خبرگزاری مهر، پمپهای درونچاهی همراه با متعلقات و لوازم جانبی مورد نیاز در حال ورود به میدان آزادگان جنوبی بوده و همزمان دستگاه حفاری سیار(Truck Mounted Rig) نیز در پی برگزاری مناقصه تأمین دکل و با برنامهریزی دقیق، در موقعیت عملیاتی در حال استقرار است.
ورود همزمان این تجهیزات کلیدی، بستر اجرای عملیات رانش پمپهای درونچاهی را فراهم کرده و گامی مهم در احیای چاههایی است که در سالهای گذشته با افت فشار مواجه بودند و نیاز به تقویت سامانه تولید داشتند. این عملیات نقش تعیینکنندهای در افزایش برداشت از این چاههای قدیمی و بازگرداندن ظرفیت تولیدی آنها دارد.
براساس اعلام گروه پتروپارس، با استقرار تجهیزات پمپهای درون چاهی (ESP) و دکل حفاری سیار (Truck Mounted Rig)، عملیات رانش پمپهای درونچاهی از چند روز آینده آغاز خواهد شد. اهمیت این اقدام با توجه به جایگاه میدان مشترک آزادگان جنوبی به عنوان یکی از بزرگترین میادین نفتی در کشور بیش از پیش برجسته است و اجرای عملیات جدید نقش مهمی در ارتقای پایداری تولید و افزایش برداشت از این میدان راهبردی خواهد داشت.
با توجه به اینکه افزایش تولید در میادین مشترک نفتی و گازی یکی از اولویتهای اصلی وزارت نفت است، سرعتعمل و هماهنگی صورتگرفته در گروه پتروپارس نشاندهنده تمرکز این مجموعه در پیشبرد سیاستهای ملی و بهرهبرداری حداکثری از توان متخصصان داخلی است.
