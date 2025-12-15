افزایش ۱۹.۴ درصدی گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به سرد شدن هوا و افزایش مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع جز اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از یک میلیارد و ۴۳۷ میلیون مترمکعب گاز بیشتر نسبت به مدت مشابه پارسال به پتروشیمی‌ها تحویل داده شده که این رقم بیانگر تلاش حداکثری صنعت گاز برای پشتیبانی از تولید و زنجیره ارزش و در راستای ارزآوری بوده است.

وی افزود: حتی در سه‌ماهه پاییز امسال، مقدار تحویل گاز به پتروشیمی‌ها تا ۱۹.۴ درصد بالاتر از تعهدات تعیین‌شده بوده است. این آمارها به‌روشنی نشان می‌دهد که رویکرد شرکت ملی گاز ایران، تأمین پایدار خوراک صنایع و حمایت از تولید بوده و هست.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به ضرورت نگاه واقع‌بینانه به شرایط زمستانی شبکه گاز کشور، تصریح کرد: محدودیت‌هایی که در برخی مقاطع اعمال می‌شود، نه ناشی از مسائل مالی یا بدهی‌ها، بلکه نتیجه آرایش زمستانی مصرف گاز و اولویت تأمین گاز بخش خانگی و تجاری است.

توکلی تأکید کرد: در شرایطی که شبکه گاز کشور در فصل سرد با افزایش شدید مصرف مواجه می‌شود، مدیریت مقطعی توزیع گاز یک ضرورت فنی و عملیاتی است و نباید به‌عنوان نشانه کم‌توجهی به صنایع یا اختلال در تأمین خوراک تلقی شود.

وی ادامه داد: در ماه‌های سرد سال و اوج مصرف گاز، بخش خانگی، تجاری و صنایع جز حدود ۸۰ درصد از کل گاز مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهد و همواره تأمین گاز این بخش در اولویت قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان با اشاره به نقش شفافیت در اقناع افکار عمومی گفت: قضاوت دقیق و منصفانه زمانی شکل می‌گیرد که اطلاعات مربوط به میزان مصرف، حجم تحویل گاز و وضع مطالبات، هم‌زمان و شفاف در اختیار جامعه قرار گیرد؛ شرکت ملی گاز ایران همواره بر مسیر شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق پایبند بوده و این رویکرد را با جدیت ادامه می‌دهد.

گفتنی است؛ در ۶ ماهه نخست امسال، از مجموع ۱۱۳ میلیارد مترمکعب گاز مصرفی کشور، سهم بخش صنایع ۳۹ درصد، نیروگاهی ۴۳ درصد، خانگی ۱۳ درصد، عمومی و خدماتی ۲ درصد و حمل‌ونقل ۳ درصد بوده است.