پیشرفت ۹۰ درصدی ابرپروژه خط لوله نهم انتقال گاز سراسری

به گزارش خبرگزاری مهر، فراز چنگیزی، مدیر عامل شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب از پیشرفت حدود ۹۰ درصدی ابر پروژه خط انتقال نهم گاز سراسری ایران حد فاصل «دزفول تا پلدختر» خبر داد و گفت: خط لوله نهم سراسری انتقال گاز ایران با هدف پایداری گازرسانی به ۶ استان بزرگ در نیمه غربی کشور و در مسیری به طول ۱۳۰۰ کیلومتر از عسلویه تا مرز بازرگان هدف‌گذاری شده است و افتتاح این پروژه نقش بسزایی بر پایداری تأمین انرژی در کریدور غرب کشور خواهد داشت و ظرفیت انتقال گاز در این مسیر روزانه تا ۲۰ میلیون متر مکعب افزایش می‌یابد.

بزرگترین خط لوله انتقال گاز با قطر ۵۶ اینچ در کشور

مدیرعامل شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب در ادامه افزود: این خط لوله بزرگترین خط انتقال گاز با قطر ۵۶ اینچ در کشور است و در سخت‌ترین شرایط جغرافیایی با همت متخصصان ایرانی در حال انجام است.

چنگیزی افزود: شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب به‌عنوان پیمانکار احداث خط لوله حدفاصل شهرهای دزفول تا پلدختر به طول ۸۳ کیلومتر است و با پیشرفت حدود ۹۰ درصدی، طی هفته‌های آتی این خط لوله را به پایان می‌رساند.

مدیرعامل شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب در خصوص توضیحات فنی این پروژه گفت: عملیات اجرایی پروژه شامل احداث جاده‌های دسترسی، مسیرسازی، احداث کانال، حمل و ریسه لوله‌ها در کنار کانال، خم‌کاری و جوشکاری، پرتونگاری، عایق سرجوش‌ها، قراردادن لوله در کانال، پر کردن کانال، احداث سیستم حفاظت کاتدیک، انجام تست هیدرواستاتیک و پوشش عایق لوله، ایجاد ایستگاه‌های شیر بین راهی و راه‌اندازی است. هم‌چنین شامل ۱۶ مورد تقاطع با جاده آسفالت، ۴۱ مورد تقاطع با جاده خاکی ،۲۲ مورد تقاطع با مسیل، ۳ مورد تقاطع با کانال و ۶ مورد عبور از رودخانه‌ها و ۳۰ محل تقاطع با خط لوله رو زمینی و زیر زمینی، شامل کریدور خط لوله و کابل فیبر نوری بوده و در حالی که یکی از سخت‌ترین قطعات ابر پروژه خط احداث لوله نهم گاز سراسری است که با وجود سه رودخانه خروشان با شاهکار مهندسی با کمترین آسیب به محیط زیست و اقلیم منطقه، توسط پرسنل این مجموعه در حال اتمام است.

مدیرعامل شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب افزود: با توجه به اهمیت این پروژه برای تأمین پایدار گاز در سه استان خوزستان، لرستان و ایلام، پرسنل تهران جنوب حتی در شرایط جنگ ۱۲ روزه، در میدان خدمت و آبادانی کشور مشغول به فعالیت بودند.

چنگیزی گفت: با توجه به سیاست‌های شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب کوشیده‌ایم در بخش استخدام نیروهای مورد نیاز برای این پروژه از متخصصان بومی و پیمانکاران محلی استفاده کنیم و این کار نقش شایانی در کاهش بیکاری و کم شدن آسیب‌های اجتماعی این استان‌ها در منطقه احداث پروژه داشته است.