پیشرفت ۹۰ درصدی ابرپروژه خط لوله نهم انتقال گاز سراسری

مدیرعامل شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب از پیشرفت حدود ۹۰ درصدی ابر پروژه خط انتقال نهم گاز سراسری ایران حد فاصل «دزفول تا پلدختر» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراز چنگیزی، مدیر عامل شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب از پیشرفت حدود ۹۰ درصدی ابر پروژه خط انتقال نهم گاز سراسری ایران حد فاصل «دزفول تا پلدختر» خبر داد و گفت: خط لوله نهم سراسری انتقال گاز ایران با هدف پایداری گازرسانی به ۶ استان بزرگ در نیمه غربی کشور و در مسیری به طول ۱۳۰۰ کیلومتر از عسلویه تا مرز بازرگان هدف‌گذاری شده است و افتتاح این پروژه نقش بسزایی بر پایداری تأمین انرژی در کریدور غرب کشور خواهد داشت و ظرفیت انتقال گاز در این مسیر روزانه تا ۲۰ میلیون متر مکعب افزایش می‌یابد.

بزرگترین خط لوله انتقال گاز با قطر ۵۶ اینچ در کشور

مدیرعامل شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب در ادامه افزود: این خط لوله بزرگترین خط انتقال گاز با قطر ۵۶ اینچ در کشور است و در سخت‌ترین شرایط جغرافیایی با همت متخصصان ایرانی در حال انجام است.

چنگیزی افزود: شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب به‌عنوان پیمانکار احداث خط لوله حدفاصل شهرهای دزفول تا پلدختر به طول ۸۳ کیلومتر است و با پیشرفت حدود ۹۰ درصدی، طی هفته‌های آتی این خط لوله را به پایان می‌رساند.

مدیرعامل شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب در خصوص توضیحات فنی این پروژه گفت: عملیات اجرایی پروژه شامل احداث جاده‌های دسترسی، مسیرسازی، احداث کانال، حمل و ریسه لوله‌ها در کنار کانال، خم‌کاری و جوشکاری، پرتونگاری، عایق سرجوش‌ها، قراردادن لوله در کانال، پر کردن کانال، احداث سیستم حفاظت کاتدیک، انجام تست هیدرواستاتیک و پوشش عایق لوله، ایجاد ایستگاه‌های شیر بین راهی و راه‌اندازی است. هم‌چنین شامل ۱۶ مورد تقاطع با جاده آسفالت، ۴۱ مورد تقاطع با جاده خاکی ،۲۲ مورد تقاطع با مسیل، ۳ مورد تقاطع با کانال و ۶ مورد عبور از رودخانه‌ها و ۳۰ محل تقاطع با خط لوله رو زمینی و زیر زمینی، شامل کریدور خط لوله و کابل فیبر نوری بوده و در حالی که یکی از سخت‌ترین قطعات ابر پروژه خط احداث لوله نهم گاز سراسری است که با وجود سه رودخانه خروشان با شاهکار مهندسی با کمترین آسیب به محیط زیست و اقلیم منطقه، توسط پرسنل این مجموعه در حال اتمام است.

مدیرعامل شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب افزود: با توجه به اهمیت این پروژه برای تأمین پایدار گاز در سه استان خوزستان، لرستان و ایلام، پرسنل تهران جنوب حتی در شرایط جنگ ۱۲ روزه، در میدان خدمت و آبادانی کشور مشغول به فعالیت بودند.

چنگیزی گفت: با توجه به سیاست‌های شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب کوشیده‌ایم در بخش استخدام نیروهای مورد نیاز برای این پروژه از متخصصان بومی و پیمانکاران محلی استفاده کنیم و این کار نقش شایانی در کاهش بیکاری و کم شدن آسیب‌های اجتماعی این استان‌ها در منطقه احداث پروژه داشته است.

