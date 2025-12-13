به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، خبرگزاری دولتی آندینا گزارش داد که این تصادف حدود ساعت ۲ بامداد به وقت محلی در نزدیکی شهر آلتو مارکیری در منطقه اوکورورو در استان اسپینار رخ داده است.

در این گزارش آمده است که اتوبوس از شهر آرکیپا به سمت شهر سیکوانی کوسکو حرکت کرده بود و گزارش‌های اولیه پلیس بزرگراه نشان می‌دهد که راننده اتوبوس هنگام پیچیدن کنترل وسیله نقلیه را از دست داده است.

مصدومین به بیمارستان اسپینار منتقل شدند که حال حداقل ۵ نفر از آنها وخیم است.

این تصادف باعث اختلال در تردد در هر دو لاین جاده‌ای که آرکیپا را به کوسکو متصل می‌کند، شد و از ابتدای روز باعث ازدحام شدید ترافیک شد.