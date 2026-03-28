خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اقتصاد مقاومتی که نخستین بار ۱۲ سال پیش در قالب سیاست‌های کلی ابلاغ شد، اکنون از یک سند راهبردی به نقشه‌راه عملیاتی برای مواجهه با جنگ تمام‌عیار اقتصادی دشمن تبدیل شده است و نامگذاری سال ۱۴۰۵ با این عنوان از سوی مقام معظم رهبری، تأکیدی بر ضرورت اجرای این سیاست‌ها در شرایطی است که غرب از تحریم‌های کلاسیک بانکی و نفتی فراتر رفته و انسداد همه‌جانبه مسیرهای تجارت و ارز را در دستور کار قرار داده است.

در چنین وضعیتی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور نه تنها مهم‌ترین ابزار پشیمانی دشمن، بلکه محور تحقق پیشرفت پایدار در سایه وحدت ملی و امنیت ملی به شمار می‌رود و تجربه موفق مراکز صنعتی نشان می‌دهد که اتکا به تولید داخلی و تبدیل اقتصاد مقاومتی از یک سیاست به فرهنگ عمومی، مسیر عبور از فشارهای بیرونی را هموار می‌سازد.

اقتصاد مقاومتی راهبرد کلان نظام برای پیشرفت پایدار کشور است

امام جمعه زرندیه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اهتمام رهبر شهیدمان امام خامنه‌ای به تعیین موضوع اقتصاد به‌عنوان محور شعار سال در سال‌های متمادی و تداوم همین رویکرد از سوی خلف صالح ایشان،سید مجتبی خامنه‌ای، نشان‌دهنده جایگاه بنیادین و راهبردی اقتصاد در منظومه فکری نظام اسلامی است،

حجت الاسلام حسین ابراهیمی افزود:این رویکرد بیانگر آن است که مسئله اقتصاد تنها یک موضوع اجرایی و مدیریتی نیست، بلکه با معیشت مردم، اقتدار ملی و حتی هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی پیوندی عمیق دارد.

وی افزود: تأکید مکرر بر اقتصاد در نام‌گذاری سال‌ها، به‌ویژه شعارهایی که با محور «اقتصاد مقاومتی» مطرح شده‌اند، بیانگر یک نگاه بلندمدت و راهبردی به مسائل اقتصادی کشور است و به‌طور مشخص در سال ۱۳۹۵ با شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» بر ضرورت عبور از مرحله شعار و حرکت به سمت اقدامات عملی تأکید شد.

حجت الاسلام ابراهیمی افزود: در سال ۱۳۹۶ با شعار «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» توجه ویژه‌ای به تقویت تولید داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان معطوف شد.

امام جمعه زرندیه ادامه داد: شعار سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نیز بیانگر این واقعیت است که پیشرفت اقتصادی بدون همبستگی اجتماعی و ثبات امنیتی امکان‌پذیر نیست،هرچه جامعه از وحدت و همدلی بیشتری برخوردار باشد و امنیت پایدار در کشور حاکم باشد، زمینه برای رشد سرمایه‌گذاری، رونق تولید و شکوفایی اقتصادی فراهم‌تر خواهد شد.

حجت الاسلام ابراهیمی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی در حقیقت الگویی بومی برای اداره اقتصاد کشور است که بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، تقویت تولید ملی، کاهش وابستگی به خارج و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه‌ها و فشارهای خارجی تأکید دارد، چنین الگویی می‌تواند کشور را در مسیر پیشرفت پایدار قرار داده و زمینه استقلال اقتصادی و عزت ملی را بیش از پیش فراهم کند.

وی اظهار کرد: تحقق کامل این راهبرد نیازمند عزم جدی مسئولان، مدیران اقتصادی و برنامه‌ریزان کشور است، در کنار آن، مشارکت و همراهی مردم نیز نقش بسیار مهمی در تقویت تولید داخلی، مصرف کالای ایرانی و شکل‌گیری یک اقتصاد پویا و مقاوم دارد.

وی تصریح کرد: بدون تردید هر اندازه همدلی و همکاری میان دولت، نخبگان اقتصادی و آحاد جامعه بیشتر باشد، دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی سریع‌تر و مؤثرتر محقق خواهد شد.

امام جمعه زرندیه ادامه داد: اکنون‌ بیش از هر زمان دیگری لازم است همه ارکان جامعه با نگاه مسئولانه و آینده‌نگر به مسئله اقتصاد بنگرند و با هم‌افزایی ظرفیت‌ها، مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشرفت همه‌جانبه کشور را هموار سازند.

لزوم ارائه الگوی منسجم جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی

کارشناس فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با تحلیل ابعاد راهبردی نام‌گذاری سال جدید اظهار کرد: نباید نوع نگرشها به شعار سال ۱۴۰۵ صرفاً به‌عنوان یک بیان آرمانی یا توصیه کلی باشد، بلکه این شعار در حقیقت یک معادله عملیاتی دقیق برای مدیریت کلان کشور در پیچیده‌ترین شرایط تاریخی است.

عاطفه عسگری افزود: در شرایطی که معادلات جهانی پیچیده‌تر از گذشته شده و کشورها با انواع فشارهای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای مواجه هستند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارائه یک الگوی اجرایی منسجم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی هستیم.

این کارشناس فرهنگی ادامه داد: شعار امسال می‌تواند حلقه مفقوده‌ای باشد که توانمندی‌های داخلی را به نتایج ملموس در معیشت مردم و تقویت اقتدار ملی تبدیل کند.

عسگری با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان نهادها و دستگاه‌های مختلف گفت: در شرایطی که دشمنان تلاش می‌کنند با ایجاد فشارهای اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی مسیر پیشرفت کشور را مختل کنند، شعار سال ۱۴۰۵ می‌تواند همچون یک قطب‌نمای عملیاتی جهت حرکت مجموعه مدیریتی کشور را مشخص کند.

وی تصریح کرد: اکنون دیگر فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و تحقق این شعار مستلزم آن است که مدیران و دستگاه‌های اجرایی پیام راهبردی آن را از سطح نظریه به عرصه عمل منتقل کنند تا زمینه شکل‌گیری جهشی معنادار در شاخص‌های پایداری ملی و امیدآفرینی در جامعه فراهم شود.

این کارشناس فرهنگی با اشاره به نقش مهم حوزه فرهنگ و رسانه در تحقق شعار سال افزود: فرهنگ در این مسیر نقش موتور محرک را ایفا می‌کند و می‌تواند ضریب اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد.

عسگری اظهار کرد: حرکت از فرهنگ انتظار و انفعال به سمت فرهنگ جهادی و مولد، نیازمند تغییر نگرش جامعه و مدیران است تا تحقق شعار سال به‌عنوان یک مسئولیت ملی و هویتی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر نقش نسل جوان در این مسیر گفت: اگر قرار است شعار سال به بهبود معیشت مردم و تقویت اقتدار ملی منجر شود، باید ابتدا در فرهنگ کار، مصرف و شیوه‌های مدیریتی جامعه نهادینه شود.

عسگری افزود: فرهنگ حلقه اتصال میان آرمان‌های کلان و رفتارهای روزمره جامعه است و بدون پیوست فرهنگی، برنامه‌ها صرفاً در حد اعداد و آمار باقی می‌مانند ،اما با تقویت فرهنگ کار و تولید می‌توان اراده ملی را برای عبور از چالش‌ها و تحقق پیشرفت بسیج کرد.

اقتصاد مقاومتی، لازمه وحدت و امنیت ملی در سال جاری

رئیس مرکز تخصصی حوزوی ریحانه الرسول (س)در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: نام‌گذاری سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب،با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، برگرفته از سیره رهبر شهید است.

نجیبه خاتون کرمی افزود: در واقع، رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، شعار امسال را بر پایه اقتصاد قرار داده‌اند که رفاه و معیشت مردم و ارتقای زیرساخت‌های رفاهی آنان را مد نظر دارد.

کرمی بیان کرد: اقتصاد نه تنها یک ضرورت بلکه نوعی دفاع و پیشروی در مقابل جنگ اقتصادی دشمن محسوب می‌شود و رهبر شهید بارها تأکید کرده‌اند که یکی از شیوه‌های دشمن برای تضعیف توان کشور و مردم، بهره‌گیری از مسائل اقتصادی است که خوشبختانه با حضور مردم در صحنه، این توطئه‌ها خنثی شده است.

وی گفت: برای تثبیت دستاوردهای اقتصاد مقاومتی، باید این راهبرد از سطح سیاست‌گذاری کلان به یک «فرهنگ عمومی» تبدیل شود و در این راستا همدلی اجتماعی و مشارکت مردمی، ضامن استمرار مسیر پیشرفت در سایه امنیت ملی خواهد بود.