به گزارش خبرنگار مهر، صدای انفجار، نه تنها سقف خانه را که آسمان را شکافت. شب، که باید روشنترین شب سال را در آغوش میکشید، با فریاد وحشت و غرش مرگ در هم آمیخت. وقتی غبار غم و خاکستر سرد حاصل از ویرانی فرو نشست، تنها سکوتی وهمآور باقی ماند.
سکوتی که فریادهای فروخورده و قصههای ناتمام را در دل خود پنهان کرده بود. در میان آوار بتن و آهن، در جایی که زمانی قلب تپنده خانهای پر از خاطره بود، صحنهای تلخ رخ نمود. ماهی قرمز عید، نماد سرزندگی و برکت، بیجان روی زمین افتاده بود. فلسهایش دیگر برق امید را بازتاب نمیدادند و چشمان سیاهش، در حجله خاک، به نقطهای نامعلوم خیره مانده بود.
این ماهی، که قرار بود روزهای خوشی را نوید دهد، اکنون خود، ناظر خاموش آخرین لحظات صاحبانش شده بود. صاحبخانهای که شاید ساعاتی پیش، با شوقی کودکانه، کاسه تنگش را پر از آب تازه کرده و چند دانه غذا در اختیارش گذاشته بود، اکنون خود، همچون ماهیاش، جزئی از همین صحنه دلخراش ویرانی گشته بود. انفجار، نه فقط بنای خشتی و آجری را، که تار و پود زندگی خانوادهای را از هم گسست. دیوارهایی که شاهد خندهها و گریههایشان بودند، سقفهایی که زیرشان رویا میساختند، اکنون تنها تلی از خاکستر و آوار بودند.
آن ماهی قرمز، که در تنگ بلورینش، دنیای کوچکی از آرزوهای بزرگ را میپروراند، ناگهان خود را در پهنه وسیع ویرانی یافت. گویی تقدیر، او را نیز همچون صاحبانش، از تنگنای امن خانه به سوی پرتگاه نیستی کشانده بود. رنگ سرخش، که زمانی جلوهگر شادابی بود، اکنون در غبار غم نشسته و بیرنگ شده بود. انعکاسی از زندگیای که خاموش گشته و آرزوهایی که خاکستر شده بودند.
این تصویر، استعارهای تلخ از هجوم بیرحمانه جنگ است. جنگی که مرز نمیشناسد و از حریم خانهها، از امنترین پناهگاههای انسان، نیز عبور میکند. جنگ، گلوی زندگی را میفشارد و هر آنچه را که نشانه حیات، زیبایی و امید است، با خاک یکسان میکند. آن ماهی قرمز، دیگر تنها یک ماهی نیست، او نماد تمام بیگناهانی است که در گیر و دار نبرد، قربانی خشم کور میشوند. او نشانهای است از خانههایی که دیگر نیستند، خانوادههایی که شهید شدهاند و نوروزهایی که جای خود را به عزای ابدی دادهاند.
وقتی نگاه به آن ماهی بیجان میافتد، قلب فشرده میشود. در پس این تصویر ساده، داستانی عظیم از فقدان، اندوه و بیرحمی نهفته است. داستان مردمی که ناگهان همه چیزشان را از دست دادند. خانهشان، خاطراتشان، عزیزانشان و حتی نماد کوچک خوشبختیشان، آن ماهی قرمز. این تصویر، فریاد خاموش کسانی است که صدایشان را جنگ در گلو خفه کرد، فریادی که شاید در سکوت پس از انفجار، تنها پژواک مرگ را به همراه داشت.
حالا، آن خانه دیگر خانهای نیست؛ موزهای است از ویرانی، یادگاری از روزی که آسمان به زمین آمد و همه چیز را در خود بلعید. و آن ماهی قرمز، همچون قطره اشکی بر گونههای خاکستر، گواه تلخترین اتفاقی است که میتوان تصور کرد. مرگ، نه در میدان نبرد، که در آغوش خانه، در میان وسایل شخصی و خاطرات روزمره. این تصویر، تلنگری است به وجدانهای خفته، که جنگ، با تمام ادعاهایش، تنها ویرانی به بار میآورد و جان انسانها و حتی کوچکترین نمادهای زندگی را، بیرحمانه میگیرد. امید، در این میان، تنها خاطرهای دور است که در زیر آوار، گم شده و شاید هرگز یافت نشود.
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