ورود ۶۰۰ هزار گردشگر نوروزی به سرعین

باقر باقرزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار گردشگر وارد این شهرستان شده‌اند؛ وباتوجه به جایگاه ویژه سرعین در گردشگری کشور و اعتماد مسافران به کیفیت خدمات این مقصد محبوب شمال‌غرب ایران می باشد.

وی با بیان اینکه آمادگی کامل ستاد اجرایی خدمات سفر نقش مهمی در مدیریت حجم بالای گردشگران داشته، افزود: با برنامه‌ریزی دقیق، تشکیل کمیته‌های تخصصی و نظارت مستمر بر مراکز خدماتی، اقامتی و آب‌درمانی‌ها تلاش کردیم خدمات‌رسانی مطلوب و بدون وقفه به مسافران ارائه شود.

فرماندار سرعین از اجرای طرح‌های تخفیف نوروزی در مراکز اقامتی، هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، مجموعه‌های خدماتی و واحدهای آب‌درمانی خبر داد و افزود که این اقدام با هدف ایجاد رضایت بیشتر مسافران و کاهش هزینه‌های سفر انجام شده است. به گفته او، بسیاری از مراکز با استقبال گسترده گردشگران روبه‌رو بوده‌اند.

باقرزاده از استاندار اردبیل به دلیل حمایت‌های ویژه برای فراهم‌سازی شرایط مناسب سفر، تأمین کالاهای ضروری و اختصاص سهمیه آرد مازاد قدردانی کرد و این حمایت‌ها را مؤثر در تثبیت شرایط اقتصادی و رفاه گردشگران دانست.

وی با اشاره به نقش مهم فعالان حوزه گردشگری گفت: مدیران مراکز اقامتی، خدماتی و آب‌درمانی‌ها در ایام نوروز با ارائه خدمات مطلوب و همکاری نزدیک با دستگاه‌های اجرایی نقش ارزشمندی در میزبانی شایسته از مسافران ایفا کردند.

فرماندار سرعین مشارکت مردم شهرستان را یکی از نقاط قوت نوروز امسال عنوان کرد و گفت: همکاری و همت ویژه مردم در استقبال از مسافران، در کنار شرایط خاص کشور، نشان‌دهنده فرهنگ مهمان‌نوازی و روحیه مشارکت اجتماعی در سرعین است.

باقرزاده ادامه داد: تیم‌های نظارتی در طول تعطیلات نوروزی به‌صورت مستمر بر وضعیت مراکز خدماتی، اقامتی و مجموعه‌های آب‌درمانی نظارت کرده‌اند تا کیفیت خدمات، ایمنی مسافران و قیمت‌گذاری‌ها در سطح مطلوب قرار گیرد.

وی تأکید کرد که با ادامه همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی و فعالان گردشگری، روند خدمات‌رسانی مطلوب تا پایان تعطیلات نوروزی حفظ می‌شود و مسافران تجربه‌ای مطمئن، آرام و رضایت‌بخش از سفر به سرعین خواهند داشت.