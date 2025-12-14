براتیان: ۳۹ مسجد بجنورد آماده میزبانی معتکفان هستند

حجتالاسلام مهدی براتیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری دومین جلسه هماهنگی برنامههای اعتکاف شهرستان بجنورد با حضور مسئولان فرهنگی و اجرایی گفت: جزئیات برگزاری اعتکاف امسال در سطح شهر و روستاهای شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: با برنامهریزی دقیق و متناسب با گروههای مختلف جامعه، زمینه برگزاری اعتکاف در مساجد شهرستان فراهم شده و مساجد شهر آمادگی میزبانی از معتکفان را دارند.
وی با اشاره به تنوع مخاطبان اعتکاف افزود: مسجد معین ویژه برادران، مسجد جامع شهر میزبان معتکفان خواهد بود، همچنین مسجد انقلاب و سه مسجد بزرگ دیگر برای دانشآموزان دختر و پسر مقاطع متوسطه در نظر گرفته شده است و مسجد قائم آل محمد (عج) واقع در خیابان شهید حسینی معصوم، میزبان مادران و کودکان خواهد بود.
رییس اداره تبلیغات اسلامی بجنورد از پیشبینی فضاهای تخصصیتر برای اقشار خاص خبر داد و گفت: پنج مسجد نخبگانی برای اهل اندیشه و پژوهش، دو مسجد دانشجویی برای خواهران و برادران دانشجو و یک مسجد ویژه مادر و دختر در نظر گرفته شده است، همچنین چندین مسجد بانوان از جمله مسجد حجت ابن الحسن (عج)، مسجد حضرت رسول (ص)، مسجد پیامبر اعظم (ص)، مسجد بقیهالله (عج) خیابان استقلال و پنج مسجد دیگر ویژه خواهران معتکف آماده میزبانی هستند.
حجتالاسلام براتیان با اشاره به گستره جغرافیایی اعتکاف امسال بیان کرد: در مجموع ۲۲ مسجد در شهر بجنورد، دو مسجد در حصار گرمخان و چنارانشهر و ۱۵ مسجد روستایی آمادگی خود را برای برگزاری مراسم اعلام کردهاند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بجنورد از سایر مساجد واجد شرایط خواست تا هرچه سریعتر آمادگی خود را اعلام کنند تا مراسم اعتکاف با نظم و شکوه بیشتری برگزار شود و افزود: اطلاعیه رسمی شامل شرایط و نحوه ثبتنام معتکفان تا پایان هفته جاری منتشر خواهد شد.
نظر شما