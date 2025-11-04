به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد علمی «روش‌شناسی روانشناسی اسلامی» با هدف تبیین مبانی نظری و روش‌های پژوهش در این شاخه مهم علوم انسانی اسلامی، سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ در قم برگزار می‌شود.

در این نشست علمی، حجت‌الاسلام حمید رفیعی‌هنر، عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حجت‌الاسلام محمدصادق شجاعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی، و حجت‌الاسلام علی ابوترابی، عضو هیئت علمی و استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) به ایراد سخن خواهند پرداخت.

دبیری علمی این نشست را حجت‌الاسلام محمدرضا جهانگیرزاده، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برعهده دارد.

میزگرد علمی یاد شده در سالن اندیشه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، واقع در قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، طبقه منفی دو برگزار خواهد شد.

از تمامی پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و علاقه‌مندان به مباحث بنیادین روانشناسی اسلامی دعوت می‌شود در این نشست علمی حضور یابند.

همچنین امکان شرکت در این جلسه به‌صورت مجازی از طریق پیوند http://iki.ac.ir/live برای علاقه‌مندان فراهم است.