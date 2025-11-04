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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

میزگرد علمی «روش‌شناسی روانشناسی اسلامی» برگزار می شود

میزگرد علمی «روش‌شناسی روانشناسی اسلامی» برگزار می شود

نشست تخصصی «روش‌شناسی روانشناسی اسلامی» با حضور جمعی از استادان برجسته این حوزه، سه‌شنبه ۱۳ آبان در سالن اندیشه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد علمی «روش‌شناسی روانشناسی اسلامی» با هدف تبیین مبانی نظری و روش‌های پژوهش در این شاخه مهم علوم انسانی اسلامی، سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ در قم برگزار می‌شود.

در این نشست علمی، حجت‌الاسلام حمید رفیعی‌هنر، عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حجت‌الاسلام محمدصادق شجاعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی، و حجت‌الاسلام علی ابوترابی، عضو هیئت علمی و استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) به ایراد سخن خواهند پرداخت.

دبیری علمی این نشست را حجت‌الاسلام محمدرضا جهانگیرزاده، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برعهده دارد.

میزگرد علمی یاد شده در سالن اندیشه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، واقع در قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، طبقه منفی دو برگزار خواهد شد.

از تمامی پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و علاقه‌مندان به مباحث بنیادین روانشناسی اسلامی دعوت می‌شود در این نشست علمی حضور یابند.

همچنین امکان شرکت در این جلسه به‌صورت مجازی از طریق پیوند http://iki.ac.ir/live برای علاقه‌مندان فراهم است.

کد مطلب 6644526
فاطمه علی آبادی

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