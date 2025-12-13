حبیبی: دسترسی به دارو نباید وابسته به جایگاه افراد باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فرهاد حبیبی، با تأکید بر اینکه بسیج صرفاً یک ساختار سازمانی نیست، اظهار داشت: فرهنگی که امروز در نظام سلامت، در قالب حفظ جان مردم، صیانت از سلامت جامعه و دفاع از حقوق بیماران معنا پیدا میکند؛ همان فرهنگ بسیجی است.
وی با اشاره به جایگاه فرهنگ بسیج در نظام سلامت، گفت: هفته بسیج فرصتی است برای تأملی دوباره؛ نه فقط درباره یک نهاد و یک عنوان، بلکه درباره یک فرهنگ، یک منش و یک مسئولیت تاریخی. بسیج پیش از آنکه یک ساختار سازمانی باشد، پاسخی آگاهانه به نیازهای زمان است؛ حضور داوطلبانه انسانهای مسئول در لحظهای که جامعه بیش از هر زمان دیگر به تعهد، صداقت و فداکاری نیاز دارد.
حبیبی با بیان اینکه معنای بسیج در گذر زمان متناسب با نیازهای جامعه جلوههای تازهای یافته است، افزود: اگر دیروز این پاسخ در میدان دفاع از سرزمین معنا مییافت، امروز در عرصه حفظ جان مردم، صیانت از سلامت جامعه و دفاع از حقوق بیماران جلوهگر میشود و چه میدانی خطیرتر و شریفتر از آنچه ما هر روز در سازمان غذا و دارو با آن مواجه هستیم.
قائممقام رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ماهیت مأموریتهای این سازمان تصریح کرد: کار در سازمان غذا و دارو صرفاً کار با نامهها و دستورالعملها نیست؛ کار ما، کار اعتماد مردم است. اعتماد مادری که چشم امیدش برای تهیه داروی فرزندش به ما دوخته شده، اعتماد بیماری که امیدش به تأمین دارو و تجهیزات حیاتی است و اعتماد جامعهای که سلامت خود را با اطمینان در دستان ما قرار داده است.
وی ادامه داد: در چنین جایگاهی، روحیه بسیجی یعنی تعهد فراتر از مطالبات؛ یعنی مسئولیتپذیری حتی آنگاه که دیده نمیشود.
حبیبی با تأکید بر پیوند تفکر بسیجی و عقلانیت حرفهای در نظام سلامت گفت: بسیج در نگاه ما عقلانیتِ مسئولانه است. کار بسیجی در نظام سلامت، کاری علمی، مستند، دقیق و شجاعانه است؛ تصمیم درست در زمان درست، بر پایه شواهد، اخلاق حرفهای و منافع عمومی.
وی با اشاره به شرایط پیچیده کنونی افزود: در روزگاری که کمبود منابع، تحریمها، پیچیدگی زنجیره تأمین و توقعات فزاینده جامعه، تصمیمگیری را دشوار کرده است، روحیه بسیجی یعنی نگریختن از تصمیمهای سخت و پذیرفتن مسئولیت نتایج آن با صداقت و پاسخگویی.
قائممقام رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به جلوههای کمتر دیدهشده فرهنگ بسیجی در سازمان غذا و دارو، اظهار کرد: بسیاری از جلوههای واقعی بسیج در این سازمان بینام و بیادعا است؛ در ساعتهای طولانی کار کارشناسی، در پیگیریهای خستگیناپذیر برای تأمین دارو، تجهیزات و شیرخشک مورد نیاز مردم، در مقاومت در برابر تعارض منافع و فشارهای غیرحرفهای و در ترجیح حق بیمار بر هر مصلحت زودگذر؛ تلاشهایی که شاید تیتر رسانهای نشوند، اما ستونهای پنهان امنیت سلامت کشورند.
حبیبی، عدالت را یکی از روشنترین مصادیق تفکر بسیجی در سازمان غذا و دارو دانست و گفت: اینکه دسترسی به دارو و تجهیزات ایمن و مؤثر وابسته به موقعیت و جایگاه افراد نباشد، یک اصل اساسی است. ایستادگی بر این اصل گاهی هزینه دارد، اما تاریخ نشان داده است که هیچ سرمایهای ماندگارتر از اعتماد مردم نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بسیج را میتوان اینگونه خلاصه کرد؛ کار برای مردم، با مردم و فراتر از منافع شخصی. اگر دیروز بسیج به معنای دفاع از خاک بود، امروز دفاع از جان انسانها است و در سازمان غذا و دارو، این دفاع در قالب تعهد حرفهای معنا پیدا میکند.
