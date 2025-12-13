به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن صادقی ظهر شنبه در جلسه شورای راهبری تصادفات استان با اشاره به اثرگذاری اقدامات انجامشده در حوزه ایمنی ترافیک، افزود: تداوم روند کنترل و کاهش تصادفات نیازمند توجه جدی، نظارت مستمر و ارائه راهکارهای اجرایی مؤثر است.
وی با بیان اینکه امسال تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در محورهای برونشهری و روستایی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد و در معابر درونشهری ۳۴ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: اعمال صحیح قوانین و هماهنگی بین دستگاههای مسئول میتواند نقش بسزایی در کاهش آمار سوانح رانندگی داشته باشد.
استاندار زنجان اصلاح نقاط حادثهخیز، بهبود روشنایی معابر، ساماندهی دسترسیهای جادهای و توسعه و تقویت تجهیزات هوشمند نظارتی پلیس راه و راهور را از مهمترین اقدامات در این حوزه عنوان کرد و گفت: بر اساس آییننامه ایمنی، دستگاههای مرتبط موظف به برقراری هماهنگی بینبخشی مؤثر و مستمر هستند.
صادقی سه عامل کیفیت راه، کیفیت خودرو و مهارت راننده را از مؤلفههای اصلی کاهش تصادفات دانست و تصریح کرد: حضور مدیران دستگاهها در جلسات شورای راهبری تصادفات استان برای اتخاذ تصمیمهای دقیق، منسجم و مسئولانه ضروری است.
وی با اشاره به نقش آموزش و فرهنگسازی در کاهش حوادث رانندگی، افزود: رسانهها میتوانند با تولید و انتشار پیامهای آموزشی هدفمند و متناسب با نیاز جامعه، نقش مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی و اصلاح رفتارهای ترافیکی ایفا کنند.
استاندار زنجان همچنین بر ساماندهی معابر درونشهری و برونشهری توسط شهرداریها و دستگاههای خدماترسان پیش از آغاز فصل سرما تأکید کرد و گفت: در جلسات آینده، نقشه پراکندگی جغرافیایی تصادفات ارائه خواهد شد تا تصمیمگیریها با شناخت دقیقتری از نقاط پرحادثه انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت آشکارسازی نقاط دسترسی جادهای، نصب تابلوهای هشداردهنده و بهرهگیری از سامانههای نظارتی هوشمند، ابراز امیدواری کرد: با اجرای برنامههای تخصصی و هدفمند، شاهد کاهش هرچه بیشتر تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در سطح استان باشیم.
