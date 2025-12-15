امنیت شهروندان اولویتی غیرقابل اغماض در مدیریت شهری و ترافیکی است

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در نشست شورای ترافیک استان، با اشاره به نقش مستقیم تصمیمات مدیریتی در حفظ جان شهروندان، اظهار کرد: ناوگان حمل ونقل شهری باید به‌طور کامل ساماندهی شود و تمامی رانندگان شاغل در این حوزه مکلف هستند مدارک، مجوزها و شرایط قانونی لازم را داشته باشند؛ در این زمینه هیچ‌گونه سهل‌انگاری پذیرفتنی نیست، چراکه کوچک‌ترین خلأ قانونی می‌تواند به تهدیدی جدی برای ایمنی عمومی تبدیل شود.

وی با انتقاد از برخی رویه‌ها در حوزه بازگشایی معابر شهری افزود: هرگونه بازگشایی مسیر، حفاری یا اصلاح معابر باید صرفاً بر اساس ضوابط فنی و ایمنی انجام شود. این اقدامات نه‌تنها نباید بدون نظارت صورت گیرد، بلکه انجام آن توسط افراد غیرمتخصص می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد. ایمنی معابر موضوعی نیست که بتوان آن را به تصمیم‌های سلیقه‌ای یا ملاحظات کوتاه‌مدت واگذار کرد.

صادقی‌پور نقش دستگاه‌های اجرایی را در ارتقای ایمنی ترافیکی بسیار مهم دانست و گفت: ایمنی حمل ونقل یک مسئولیت مشترک است و همه دستگاه‌ها باید نسبت به وظایف و نقش خود، به‌ویژه در سطح استان، شناخت دقیق‌تری داشته باشند؛ هماهنگی میان نهادهای مسئول می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فضایی ایمن‌تر برای شهروندان در شهرها و روستاها باشد.

وی با اشاره به آمار نگران‌کننده تصادفات، به‌ویژه در حوزه برون‌شهری، تاکید کرد: هرچند شرایط جاده‌ای و ویژگی‌های جغرافیایی استان در بروز تصادفات تأثیرگذار است، اما نمی‌توان همه عوامل را به این موضوع محدود کرد؛ بخش قابل‌توجهی از تصادفات شهری و جاده‌ای، ریشه در مسائل انسانی و مدیریتی دارد که باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

معاون عمرانی استاندار هرمزگان ادامه داد: کاهش تصادفات تنها با اقدامات عمرانی محقق نمی‌شود. در کنار توسعه زیرساخت‌ها، توجه به آموزش، فرهنگ‌سازی جامعه ضروری است. این عوامل به‌صورت زنجیره‌ای بر رفتار ترافیکی شهروندان اثر می‌گذارند و نادیده گرفتن هر یک از آن‌ها، اثربخشی سایر اقدامات را کاهش می‌دهد.

صادقی‌پور با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده در سال‌های اخیر گفت: پروژه‌های عمرانی متعددی در سطح شهرها و روستاهای استان اجرا شده که نقش مهمی در بهبود شرایط تردد داشته است، اما برای دستیابی به نتیجه مطلوب، این اقدامات باید با رویکرد اجتماعی و فرهنگی همراه شود. ایجاد حساسیت عمومی نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مکمل اقدامات فنی و مهندسی است.

وی با اظهار امیدواری که هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، ارتقای نظارت‌ها و تقویت آموزش‌های ترافیکی، شاهد کاهش محسوس تصادفات و افزایش احساس امنیت در میان شهروندان باشیم، افزود: مدیریت ترافیک، موضوعی فرابخشی است و موفقیت در این حوزه، نیازمند عزم جدی و همکاری همه‌جانبه است.