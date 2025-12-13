  1. استانها
  2. قزوین
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۰

ترافیک چند کیلومتری در محور قزوین- کرج

ترافیک چند کیلومتری در محور قزوین- کرج

قزوین- برخورد کامیون با جدول وسط اتوبان در محور قزوین–کرج باعث ترافیک چند کیلومتری در این محور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه یک دستگاه کامیون یخچال‌دار حامل بار در محور مواصلاتی قزوین–کرج دچار سانحه شد و پس از برخورد شدید با جدول میانی بزرگراه، به‌صورت نیمه‌واژگون در مسیر باقی ماند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، وقوع این حادثه همزمان با بارندگی و لغزندگی سطح جاده بوده و احتمال می‌رود عدم کنترل وسیله نقلیه در شرایط نامساعد جوی، عامل اصلی سانحه باشد. شدت برخورد به حدی بود که کابین کامیون به‌طور کامل تخریب شد و بخش‌هایی از خودرو روی جداکننده بتنی بزرگراه قرار گرفت.

این حادثه موجب انسداد نسبی مسیر و ایجاد ترافیک سنگین چندین کیلومتری در هر دو جهت شد. عبور و مرور خودروها در ساعات اولیه پس از حادثه با اختلال جدی همراه بود و مأموران پلیس راه، نیروهای امدادی و عوامل راهداری به‌سرعت در محل حاضر شده و نسبت به ایمن‌سازی مسیر و هدایت ترافیک اقدام کردند.

کد خبر 6688110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها