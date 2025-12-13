ترافیک چند کیلومتری در محور قزوین- کرج

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه یک دستگاه کامیون یخچال‌دار حامل بار در محور مواصلاتی قزوین–کرج دچار سانحه شد و پس از برخورد شدید با جدول میانی بزرگراه، به‌صورت نیمه‌واژگون در مسیر باقی ماند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، وقوع این حادثه همزمان با بارندگی و لغزندگی سطح جاده بوده و احتمال می‌رود عدم کنترل وسیله نقلیه در شرایط نامساعد جوی، عامل اصلی سانحه باشد. شدت برخورد به حدی بود که کابین کامیون به‌طور کامل تخریب شد و بخش‌هایی از خودرو روی جداکننده بتنی بزرگراه قرار گرفت.

این حادثه موجب انسداد نسبی مسیر و ایجاد ترافیک سنگین چندین کیلومتری در هر دو جهت شد. عبور و مرور خودروها در ساعات اولیه پس از حادثه با اختلال جدی همراه بود و مأموران پلیس راه، نیروهای امدادی و عوامل راهداری به‌سرعت در محل حاضر شده و نسبت به ایمن‌سازی مسیر و هدایت ترافیک اقدام کردند.