به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «در واقع، بهجز رئیسجمهور زلنسکی، بسیاری از افراد از مفهوم توافق استقبال کردهاند.»
او افزود: «ما بسیار نزدیک به دستیابی به توافق با روسیه هستیم… و همچنین بسیار نزدیک به توافق با اوکراین.»
وی همچنین اعلام کرد که آمریکا در نشست روز شنبه با نمایندگان اروپا و اوکراین شرکت خواهد کرد، مشروط بر آنکه احتمال موفقیت وجود داشته باشد.
ترامپ تأکید کرد: «اگر ببینیم شانس خوبی برای موفقیت هست، به نشست اروپا میرویم؛ نمیخواهیم وقت زیادی را بیهوده تلف کنیم.»
ترامپ تصریح کرد که ایالات متحده طرف مستقیم در جنگ اوکراین نیست، اما فروش تسلیحات به ناتو برای حمایت از کییف ادامه دارد.
او گفت: «ما سلاحها را به ناتو با قیمت کامل میفروشیم. آنها بیشتر این سلاحها را به اوکراین میدهند، شاید به کشورهای دیگر هم. اما ما در جنگ شرکت نداریم.»
پیشتر، ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در دوم دسامبر در کرملین، با فرستاده ویژه آمریکا و داماد ترامپ برای بررسی طرح آمریکا دیدار کرده بود.
به گفته پوتین، طرف آمریکایی ۲۷ بند طرح را در قالب چهار بسته ارائه کرده و خواستار بررسی جداگانه آنها شده است.
از فوریه ۲۰۲۲، ارتش روسیه عملیات نظامی ویژه در دونباس را آغاز کرده و پس از الحاق مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا به روسیه، هدف خود را آزادسازی کامل این مناطق و نیز خلع سلاح اوکراین و تضمین بیطرفی آن اعلام کرده است.
در مقابل، کشورهای غربی تحریمهای شدید اقتصادی علیه روسیه اعمال کرده و میلیاردها دلار کمک نظامی به اوکراین ارائه دادهاند.
نظر شما