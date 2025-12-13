دیدار زلنسکی با مقامات آمریکایی و اروپایی در برلین

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای آکسیوس در گزارشی به نقل از دو مقام کاخ سفید نوشت: ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قرار است روز دوشنبه در برلین با استیو ویتکاف و جرد کوشنر مشاوران رئیس‌جمهور آمریکا و همچنین مقامات آلمان، فرانسه و انگلیس دیدار کند.

آکسیوس، موضوع مذاکرات زلنسکی با مقامات اروپایی و آمریکایی در برلین را واگذاری سرزمین به روسیه به عنوان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح عنوان کرد.

براساس این گزارش، زلنسکی پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای واگذاری سرزمین به روسیه را مطرح کرده است.

آکسیوس ادامه داد که آمریکا از این موضوع حمایت می‌کند. مذاکرات درباره ارائه تضمین امنیتی و بازسازی اوکراین نیز پیشرفت خوبی داشته است.

یک مقام ارشد آمریکایی گفت که دولت دونالد ترامپ آماده ارائه تضمین به اوکراین بر اساس ماده ۵ ناتو است که به تصویب کنگره برسد و از نظر قانونی الزام‌آور باشد.

بر اساس پیشنهاد فعلی، جنگ با حفظ حاکمیت اوکراین بر ۸۰ درصد از خاکش پایان خواهد یافت و این کشور از تضمین‌های امنیتی و بسته‌های کمک اقتصادی منتفع خواهد شد.

تارنمای آکسیوس، واگذاری سرزمین‌هایی که هنوز روسیه آنها را تصرف نکرده و مخالفت احتمالی مسکو با نسخه اصلاح شده طرح صلح آمریکا را از جمله مسائل چالش برانگیز اعلام کرد.