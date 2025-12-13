محرابیان: تطبیق بنزین توزیعی اراک با استاندارد یورو ۴ ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محرابیان ظهر شنبه در دوازدهمین جلسه کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک اظهار کرد: نتایج بررسی‌های نمونه‌های سوخت در جایگاه‌های اراک حاکی از آن است که تا پایان سال گذشته کیفیت بنزین توزیعی پایین‌تر از استانداردهای مورد انتظار بوده است.

وی افزود: نمونه‌های تازه نشان می‌دهد میزان بنزن در برخی جایگاه‌ها و گوگرد در نفت‌گاز افزایش یافته و بررسی مجدد در آزمایشگاه مرجع لازم است.

محرابیان تصریح کرد: اندازه‌گیری بنزن شامل بررسی میزان آن در هوا و همچنین در خود سوخت است و آنالیزهای اخیر بر همین اساس انجام شده است.

وی ادامه داد: نمونه‌برداری‌های سه‌ماهه تا پایان سال گذشته نشان داد که بنزین و نفت‌گاز توزیعی در اراک مطابق با الزامات یورو ۴ و پایین‌تر از حد استاندارد بوده است.

رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی تاکید کرد: در جایگاه‌های سرداران، شریعتی و طالقانی میزان بنزن به حدود ۱.۸۶ درصد افزایش یافته که تقریباً دو برابر سال گذشته و ناشی از تأمین ناقص بنزین یورو ۴ است.

وی افزود: نمونه‌برداری مجدد در حال انجام است تا آزمایشگاه مرجع، مطابقت سوخت با استاندارد یورو ۴ را بررسی و تأیید کند.

محرابیان گفت: وضعیت سوخت نفت‌گاز پیچیده‌تر است و میزان گوگرد در نمونه‌های اخیر جایگاه طالبی به ۷۰.۱ افزایش یافته که نسبت به ۱۲.۷ سال گذشته افزایش قابل توجهی دارد.

وی تصریح کرد: تعداد روزهای ناسالم هوا به‌طور چشمگیری افزایش یافته و با وجود استفاده صحیح نیروگاه‌ها از سوخت، منشأ آلودگی نیازمند بررسی دقیق است و حتی زمان پایان تولید سوخت در پالایشگاه‌ها قابل ردیابی است.