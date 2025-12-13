باقری: روزانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بنزین در مرکزی مصرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین باقری ظهر شنبه در دوازدهمین جلسه کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک اظهار کرد: سوخت استان مرکزی به صورت مستقیم از پالایشگاهها تأمین میشود و نظارت مستمر کارشناسان کنترل کیفیت، رعایت استانداردهای سوخت را تضمین میکند.
وی افزود: پس از تحویل، سوخت مجدد تحت آزمایشهای کنترل کیفیت قرار میگیرد و هرگونه انحراف از استانداردها قابل پذیرش نیست.
باقری با اشاره به وضعیت بنزین معمولی و یورو ۴ و نفت و گاز تصریح کرد: سوختهای تحویلی مطابق استانداردهای تعیین شده کنترل میشوند و بر اساس نتایج این کنترلها به واحدهای مصرف ارسال میشوند.
وی ادامه داد: در بنزین معمولی، درصد حجمی آروماتیکها حداکثر ۳۵ درصد است که بر اساس تستهای انجام شده، میزان واقعی ۳۱.۵ درصد است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان مرکزی تاکید کرد: برای بنزین یورو ۴ نیز آروماتیکها باید حداکثر ۳۵ درصد باشند که میزان واقعی ۳۴.۴ درصد ثبت شده است.
وی افزود: عدد اکتان که شاخص بهسوزی سوخت است، برای بنزین معمولی حداقل ۸۸.۵ و برای بنزین یورو ۴ حداقل ۹۱ تعیین شده است.
باقری گفت: در بخش نفت و گاز معمولی، میزان گوگرد نباید از ۱۰ هزار تجاوز کند و در نفت و گاز یورو ۴، مقدار گوگرد توزیع شده به هفت واحد میرسد.
وی بیان کرد: نفت کوره کم گوگرد نیز حداکثر باید ۵۰۰۰ واحد گوگرد داشته باشد که میزان واقعی ۴۹۰۰ ثبت شده است و نفت کوره ۳۸۰، با حداکثر مجاز ۳۵۰۰۰ میزان واقعی ۳۴۸۰۰ دارد که آلایندههای سوخت در حد استاندارد بوده و هیچ خطری برای مصرف ندارد.
باقری افزود: در حال حاضر بنزین یورو در استان مرکزی روزانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر دریافت میشود و این در حالیست که مصرف روزانه کل استان ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر است.
وی تاکید کرد: استان مرکزی روزانه حدود یک بیستوششم سهم کشور از بنزین یورو را مصرف میکند در حالی که مصرف روزانه خراسان رضوی بیش از سه و نیم برابر استان مرکزی و اختلاف دریافت بنزین یورو آن حدود ۱.۵ میلیون لیتر است.
باقری گفت: این نظارتها و رعایت استانداردها کیفیت سوخت و سلامت مصرفکنندگان را تضمین کرده و همزمان با رعایت قوانین محیط زیست به پایداری توزیع سوخت در استان کمک میکند.
