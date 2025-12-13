محمودی: ۶۰ دوربین برای ثبت تخلفات خودروهای آلاینده در اراک نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی ظهر شنبه در دوازدهمین جلسه کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک اظهار کرد: هر اقدام قابل اجرا در چارچوب اختیارات دستگاه‌ها، با گزارش‌دهی دقیق و به‌موقع پیگیری می‌شود و همکاری و نظارت مستمر مسیر مؤثری برای اثرگذاری فراهم می‌کند.

وی افزود: مطابق گزارش‌های کارشناسی، حدود ۷۰ درصد آلودگی هوای اراک از منابع متحرک ناشی می‌شود و سهم آلایندگی وسایل نقلیه متفاوت است به‌طوری که گاهی یک موتورسیکلت بیش از یک اتوبوس آلاینده است.

محمودی تصریح کرد: اعمال فشار قانونی و نظارت بر خودروهای آلاینده و الزام به انجام معاینه فنی از راهکارهای کلیدی کاهش آلودگی هوا به‌شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح اولیه، نصب ۳۸ دوربین با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با همکاری پلیس راهور و شورای ترافیک، این تعداد به ۶۰ دستگاه افزایش یافت تا ثبت و اعمال تخلفات به‌طور کامل امکان‌پذیر شود.

محمودی تاکید کرد: هدف اصلی این طرح، کنترل ورود خودروهای آلاینده به محدوده کاهش آلودگی هوا و اجرای پیاده‌راه در مرکز شهر است.

شهردار اراک افزود: در حال حاضر یک مرکز معاینه فنی شهرداری و دو تا سه مرکز خصوصی در شهر فعال هستند و با تشدید نظارت، خودروهای معیوب ملزم به رفع نقص فنی خواهند شد.

وی گفت: ناوگان اتوبوسرانی اراک از ۱۰۰ دستگاه به ۱۵۰ دستگاه افزایش یافته و با اضافه شدن ۲۰ دستگاه اتوبوس برقی جدید طی سه ماه آینده مجموع اتوبوس‌های برقی به ۱۷۰ عدد خواهد رسید.

محمودی با اشاره به محدوده کاهش آلودگی هوای مرکز شهر گفت: این محدوده منطبق بر طرح ترافیکی و پیاده‌راهی است که در دست اجرا قرار دارد.

وی بیان کرد: در همین راستا، با همکاری پلیس راهور و شورای ترافیک، هشت مسیر تاکسیرانی که عمدتاً از خودروهای بسیار فرسوده در مرکز شهر و اطراف میدان شهدا استفاده می‌کنند، طی ماه‌های آینده به خیابان‌های خارج از مرکز شهر منتقل خواهند شد.

محمودی افزود: در صورت ضرورت ورود هر خودرویی به محدوده مرکزی و آلوده شهر، این خودرو باید دارای استانداردهای لازم و معاینه فنی معتبر باشد.

شهردار اراک گفت: با همکاری اوقاف، قرارداد تأمین هزار دستگاه موتورسیکلت برقی منعقد شد و بخشی از آن‌ها در سازمان‌های شهرداری به فروش رسید، ضمن اینکه نمایشگاه دوچرخه و موتورسیکلت برقی برگزار و نمایشگاه دیگری ماه آینده در پیاده‌راه مرکزی شهر برنامه‌ریزی شده است.

وی تاکید کرد: شهرداری اراک آماده اجرای شفاف اقدامات کاهش آلودگی هوا است و از دستگاه‌ها خواستار نظارت دقیق و برخورد بدون ملاحظه با تخلفات برای بهبود کیفیت هوای اراک می‌باشد.

جایگزینی خودروها و موتورسیکلت‌های بنزینی با نمونه‌های برقی در دستور کار است

شهردار اراک گفت: استفاده گسترده‌تر از دوچرخه و موتورسیکلت‌های برقی و جایگزینی خودروها و موتورسیکلت‌های بنزینی با نمونه‌های برقی در شهر در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: از میان ۱۰۰ دستگاه اتوبوس دیزلی موجود، موتورهای یورو ۵ و یورو ۶ پیشرفته استفاده نشده است و برنامه جایگزینی کامل آن‌ها با اتوبوس‌های پاک یا انجام اقدامات بهینه‌سازی برای کاهش آلایندگی در دستور کار قرار دارد.

محمودی تصریح کرد: این اقدامات با هدف کاهش آلایندگی، بهبود کیفیت هوا و ارتقای سلامت شهروندان اجرا می‌شود و هرگونه ابهام در این خصوص در جلسات آینده پاسخ داده خواهد شد.