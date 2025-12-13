  1. استانها
ابک: نظارت دقیق بر کیفیت سوخت در اراک ضروری است

اراک- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت: نظارت دقیق و مستمر بر کیفیت سوخت در جایگاه‌های اراک ضروری است و هرگونه تخلف یا کوتاهی باید در اسرع وقت رسیدگی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ابک ظهر شنبه در دوازدهمین جلسه کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک اظهار کرد: به‌منظور کاهش آلودگی هوا، نمونه‌برداری از کیفیت سوخت در استان مرکزی آغاز شده و اولین گزارش آزمایشگاه مرجع کرج در خصوص بنزین یورو ۴ هفته آینده ارائه می‌شود.

وی افزود: در جلسات مستمر با وزارت نیرو و وزارت نفت، موضوع تأمین سوخت پاک و جایگزینی سوخت دوم در نیروگاه‌ها در حال پیگیری است.

ابک تصریح کرد: تمامی آزمایش‌ها باید به‌صورت یکسان انجام شود تا از بروز اختلاف در نتایج جلوگیری گردد و گزارش‌های آن به‌طور منظم و شفاف به مراجع ذی‌ربط ارائه شود.

وی ادامه داد: در صورت بروز تخلف یا کوتاهی در این زمینه، باید اخطارها به‌سرعت صادر شود و هیچ‌گونه فعالیتی خارج از چارچوب‌های قانونی نباید ادامه یابد.

ابک با اشاره به وضعیت سوخت نیروگاه‌ها تاکید کرد: هدف بلندمدت، توقف کامل استفاده از مازوت است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی افزود: در ماه گذشته آلودگی هوا به‌گونه‌ای بود که حتی شهرهای غیرآلوده نیز با مشکل مواجه شدند و این وضعیت در سطح ملی نیز مشاهده شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های آینده در زمینه کاهش آلودگی هوای اراک گفت: برای دو هفته آینده، هفت جایگاه اصلی سوخت در اراک تحت بررسی و نمونه‌برداری قرار خواهند گرفت.

ابک تصریح کرد: اجرای قوانین هوای پاک و نظارت مستمر ضروری است و دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه گزارش‌های دقیق هستند که در این مدت ۱۰ بازرسی درباره آلایندگی‌ها و وضعیت وسایل نقلیه انجام شده است.

