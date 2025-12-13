ابک: نظارت دقیق بر کیفیت سوخت در اراک ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ابک ظهر شنبه در دوازدهمین جلسه کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک اظهار کرد: به‌منظور کاهش آلودگی هوا، نمونه‌برداری از کیفیت سوخت در استان مرکزی آغاز شده و اولین گزارش آزمایشگاه مرجع کرج در خصوص بنزین یورو ۴ هفته آینده ارائه می‌شود.

وی افزود: در جلسات مستمر با وزارت نیرو و وزارت نفت، موضوع تأمین سوخت پاک و جایگزینی سوخت دوم در نیروگاه‌ها در حال پیگیری است.

ابک تصریح کرد: تمامی آزمایش‌ها باید به‌صورت یکسان انجام شود تا از بروز اختلاف در نتایج جلوگیری گردد و گزارش‌های آن به‌طور منظم و شفاف به مراجع ذی‌ربط ارائه شود.

وی ادامه داد: در صورت بروز تخلف یا کوتاهی در این زمینه، باید اخطارها به‌سرعت صادر شود و هیچ‌گونه فعالیتی خارج از چارچوب‌های قانونی نباید ادامه یابد.

ابک با اشاره به وضعیت سوخت نیروگاه‌ها تاکید کرد: هدف بلندمدت، توقف کامل استفاده از مازوت است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی افزود: در ماه گذشته آلودگی هوا به‌گونه‌ای بود که حتی شهرهای غیرآلوده نیز با مشکل مواجه شدند و این وضعیت در سطح ملی نیز مشاهده شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های آینده در زمینه کاهش آلودگی هوای اراک گفت: برای دو هفته آینده، هفت جایگاه اصلی سوخت در اراک تحت بررسی و نمونه‌برداری قرار خواهند گرفت.

ابک تصریح کرد: اجرای قوانین هوای پاک و نظارت مستمر ضروری است و دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه گزارش‌های دقیق هستند که در این مدت ۱۰ بازرسی درباره آلایندگی‌ها و وضعیت وسایل نقلیه انجام شده است.