چین سیستم هوش مصنوعی گسترده ملی را فعال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، چین شبکه نوری ملی عظیمی را راه‌اندازی کرده که دیتاسنترهای پراکنده در سراسر کشور را به‌قدری سریع و کارآمد به هم متصل می‌کند که مانند یک ابرکامپیوتر واحد عمل کنند. به گفته لیو یونجی، مدیر ارشد پروژه، این شبکه با طول ۱۲۴۳ مایل، توان پردازشی معادل ۹۸ درصد یک دیتاسنتر کامل را ارائه می‌دهد.

این اتصال پرسرعت آموزش مدل‌های بزرگ هوش مصنوعی، تحقیقات سنگین رایانشی، تله‌مدیسین و اینترنت صنعتی را به شدت تسریع می‌کند. مثلاً آموزش یک مدل بزرگ زبانی که معمولاً بیش از ۵۰۰ هزار تکرار نیاز دارد، در این شبکه هر تکرار تنها ۱۶ ثانیه طول می‌کشد، در حالی که پیش از این هر تکرار ۲۰ ثانیه بیشتر زمان می‌برد.

شبکه جدید بخشی از پروژه آزمایشی «شبکه آینده» (FNTF) است که پس از بیش از یک دهه توسعه، از سوم دسامبر رسماً وارد بهره‌برداری شد. این سیستم همچنین آماده است تا در پروژه ملی «رایانش ایست-دیتا-وست» به کار رود و پردازش داده‌ها را به مناطق غربی غنی از منابع انرژی منتقل کند.