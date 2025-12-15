گوگل ویدئوهای هوش مصنوعی را از شخصیت های دیزنی حذف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، طبق گزارش نشریه‌های ورایتی و ددلاین این شرکت از روز جمعه ده‌ها ویدئو را که شامل ددپول، موانا، میکی‌ماوس، شخصیت‌های جنگ ستارگان و دیگر دارایی‌های فکری دیزنی بودند، حذف کرده است. این اقدام تنها چند روز پس از آنکه دیزنی گوگل را به نقض گستردهٔ حق‌تکثیر آثار دیزنی متهم کرد، انجام شده است.

در این نامه که اوایل هفته جاری توسط هر دو رسانه مشاهده شده، دیزنی نه‌تنها از گوگل به دلیل میزبانی این ویدئوها در یوتیوب انتقاد کرده، بلکه همچنین مدعی شده گوگل از آثار دارای حق‌تکثیر برای آموزش مدل‌هایی مانند Veo و Nano Banana استفاده کرده است.

پیش از این شرکت دیزنی از شرکت کاراکتر ای آی و همچنین هایلو و مید جورنی خواسته بود تا از شخصیت‌هایش استفاده نکنند.

البته دیزنی به دلیل نقض حق امتیاز اختراع از هر دو شرکت شکایت کرده است. اما این به آن معنا نیست که شرکت به‌طور کامل از محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی فاصله گرفته است. این شرکت اعلام کرد که با OpenAI به توافق رسیده تا شخصیت‌های دیزنی را به سورا و چت جی پی تی بیاورد و همچنین انیمیشن‌های کوتاه تولیدشده توسط سورا را به سرویس Disney+ اضافه کند.