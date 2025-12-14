جلسه شورای راهبری میز هوش مصنوعی استان اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جلسه شورای راهبری میز هوش مصنوعی استان اصفهان با حضور رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری؛ و جمعی از مدیران و مسئولان استانی، در پردیس اصفهان پارک فاوا برگزار شد.
در این نشست، اقدامات و برنامههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پارک فاوا در حوزه توسعه هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت و گزارش پیشرفت راهاندازی پردیس اصفهان پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، قطب مرکز داده مرکزی کشور و منطقه ویژه اقتصادی ICT از سوی مجری پروژه ارائه شد.
همچنین مشوقها و تسهیلات قانونی پیشبینیشده برای سرمایهگذاران، از جمله امکان بهرهمندی از اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان، تشریح شد و ظرفیتهای موجود برای مشارکت بخش خصوصی و شرکتهای بزرگ صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش دیگری از این جلسه، موضوعات مرتبط با طرح جامع اراضی پردیس، تأمین زیرساختها و خدمات مورد نیاز از سوی دستگاههای خدماترسان استانی و نیز مشارکت شرکتهای لنگر و هلدینگهای بزرگ استان از جمله فولاد مبارکه، ذوبآهن، پتروشیمی و پالایشگاه اصفهان برای سرمایهگذاری و استفاده از مشوقهای قانونی، مورد تأکید اعضای شورا قرار گرفت.
برگزاری این جلسه با هدف تقویت اکوسیستم هوش مصنوعی استان اصفهان و فراهمسازی بسترهای لازم برای توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شد و اجرای مصوبات آن میتواند زمینهساز افزایش سرمایهگذاری، تسریع اجرای پروژههای دانشبنیان و تثبیت جایگاه اصفهان بهعنوان یکی از قطبهای اصلی ICT کشور شود.
