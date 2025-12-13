حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در پی بارشهای ۱۵ تا ۲۱ آذرماه اعلام کرد: طی هفته گذشته بارشهای مناسب برف و باران در نقاط مختلف کشور ثبت شد و در برخی مناطق میزان بارش تجمعی به حدود ۲۰۰ میلیمتر رسید.
وی افزود: استانهای ایلام، لرستان، کرمانشاه و بخشهایی از شمال خوزستان بیشترین میزان بارش را دریافت کردند و از نخستین روز بارشها، در ۱۷ استان تحت تأثیر، جلسات مستمر ستاد مدیریت بحران در سطح استان و شهرستان تشکیل شد.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به آمادهباش کامل دستگاههای امدادی گفت: کلیه مرخصیهای نیروهای عملیاتی، خدماتی و امدادی لغو و هماهنگیهای لازم با حضور ریاست سازمان مدیریت بحران کشور، استانداران و مدیران کل مدیریت بحران استانها انجام شد.
ظفری ادامه داد: در پی بارش برف، برخی محورهای کوهستانی بهطور موقت مسدود شد که با تلاش عوامل راهداری به سرعت بازگشایی شدند و در مجموع بیش از ۹۰ هزار کیلومتر از جادههای کشور برفروبی و بازگشایی شد.
وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر به حدود ۴ هزار نفر خدمات امدادی ارائه و برای حدود ۷۵۰ نفر اسکان اضطراری فراهم کرد. همچنین حوادث جادهای ناشی از لغزندگی معابر با ورود سریع عوامل اورژانس مدیریت شد.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در پایان تأکید کرد: با وجود بهبود نسبی منابع آبی در برخی مناطق، کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و تبریز همچنان با محدودیت منابع آبی مواجهاند و مدیریت مصرف آب همچنان ضروری است.
