پلیس راه خوزستان خواستار تعویق سفرهای غیرضروری در مه غلیظ شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید رحیمی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به تشدید پدیده مه در جادههای استان خوزستان اظهار کرد: مه غلیظ ناشی از بارندگیهای اخیر و کاهش بیش از ۱۵ درجهای دما باعث کاهش شدید میدان دید در تمامی معابر برونشهری و درونشهری شده و شرایط را برای بروز حوادث ترافیکی فراهم کرده است.
وی با یادآوری تصادفات زنجیرهای مرگبار در سالهای گذشته افزود: از رانندگان درخواست میشود سفرهای خود را مدیریت کرده و در صورت عدم ضرورت، تا بهبود شرایط جوی از تردد در جادهها خودداری کنند.
رئیس پلیس راه خوزستان تأکید کرد: رانندگان پیش از حرکت باید از سلامت کامل خودرو بهویژه سیستم روشنایی، ترمز، تجهیزات ایمنی و بخاری خودرو اطمینان حاصل کنند، چرا که نقص بخاری موجب بخارگرفتگی شیشهها و کاهش بیشتر دید خواهد شد.
سرهنگ رحیمی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده تصادف در محورهای استان، رانندگان باید خودرو را به منتهیالیه سمت راست جاده منتقل کرده و از آن خارج شوند تا از بروز تصادفات زنجیرهای جلوگیری شود.
وی با اشاره به وقوع یک حادثه فوتی موتورسیکلت در شب گذشته گفت: در شرایط مهآلود، تردد موتورسیکلت در جادههای برونشهری بسیار خطرناک است و انتظار میرود موتورسیکلتسواران تحت هیچ شرایطی در این محورها تردد نکنند.
رئیس پلیس راه خوزستان از استقرار ۷۰ درصدی نیروهای پلیس راه در بلوکبندیهای تعریفشده و آمادهباش ۱۰۰ درصدی یگانهای امدادی شامل اورژانس، هلال احمر و راهداری خبر داد و افزود: تیمهای گشت از ساعت پنج بامداد تاکتیکهای عملیاتی خود را تغییر داده و ناوگان حملونقل عمومی بیناستانی نیز تحت کنترل ویژه قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به تجربه موفق سالهای گذشته، از دستگاهها و شرکتها خواست با تعویق ساعت شروع کار ادارات در روزهای مهآلود، به کاهش حجم تردد و افزایش ایمنی کمک کنند.
سرهنگ رحیمی از رسانهها نیز خواست در اطلاعرسانی و فرهنگسازی برای افزایش احتیاط رانندگان همکاری لازم را داشته باشند و ابراز امیدواری کرد با رعایت این هشدارها، همانند دو سال گذشته هیچ حادثهای مرتبط با مه در جادههای استان رخ ندهد.
در همین ارتباط، اداره کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: تا اواسط هفته جاری، وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در بیشتر مناطق استان بهویژه مناطق غربی، جنوبی، مرکزی و جادههای مواصلاتی مورد انتظار است.
بر اساس هشدار سطح زرد هواشناسی، همچنین وقوع دماهای صفر و زیر صفر و یخزدگی سطح زمین از اوایل وقت امروز شنبه تا اواسط روز دوشنبه در مناطق شمالی، شمالشرقی، شرقی و ارتفاعات استان پیشبینی میشود.
