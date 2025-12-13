به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: امروز در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، هرمزگان، نیمه جنوبی فارس، کرمان، یزد، جزایر واقع در مرکز خلیج فارس و همچنین استان‌های قزوین، البرز و تهران، شاهد بارش باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف خواهیم بود.

بر اساس این گزارش، فردا بارش‌ها در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب فارس، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و جزایر واقع در تنگه هرمز پیش‌بینی می‌شود.

روابط‌عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: نیروهای عملیاتی و امدادی در استان‌های تحت تأثیر سامانه بارشی در حالت آماده‌باش قرار دارند و تمهیدات لازم برای پاسخ‌گویی سریع به حوادث احتمالی اندیشیده شده است.

این سازمان از هموطنان درخواست کرد: با توجه به شرایط جوی، از ترددهای غیرضروری به‌ویژه در محورهای کوهستانی و برف‌گیر خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات ایمنی و زمستانی مورد نیاز را به همراه داشته باشند.

هموطنان از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد آب‌گرفتگی پرهیز کنند و از صعود به ارتفاعات و انجام فعالیت‌های کوه‌نوردی در زمان ناپایداری جوی خودداری کنند.در صورت وقوع هرگونه حادثه، شهروندان می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند تا نیروهای عملیاتی در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه خدمت کنند.