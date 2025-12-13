رزرو طرح ترافیک در تهران از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش رساءایزدی، معاون بهره‌برداری از سیستم‌های حمل و نقل و محدوده‌های ترافیکی سازمان حمل و نقل و ترافیک از شهروندان تهرانی درخواست کرد: در جهت کاهش آلاینده‌های هوا و ترافیک، برای انجام سفرهای روزانه خود تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو)، استفاده کنند.

رساءایزدی با اشاره به پایان طرح زوج و فرد و کاهش آلودگی هوا همچنین از سر گرفته شدن رزرو طرح ترافیک در تهران به شهروندان توصیه کرد ضمن امتناع از ترددهای غیرضروری بویژه با خودروهای شخصی و تک‌سرنشین، سفرهای ضروری خود را مدیریت کرده و حتماً با رزرو طرح، داخل محدوده‌های ترافیکی شوند.

وی با بیان اینکه رزرو طرح ترافیک از افزایش هزینه شهروندان جلوگیری می‌کند، افزود: ورود بدون رزرو به محدوده‌های ترافیکی باعث افزایش عوارض تا دو برابر شده و موجب بروز مشکلات برای شهروندان و مدیریت شهری می‌شود.

معاون بهره‌برداری از سیستم‌های حمل و نقل و محدوده‌های ترافیکی سازمان حمل و نقل و ترافیک با تاکید بر اینکه شهروندان با رزرو کردن طرح باعث جلوگیری از ورود غیرقانونی و بی‌ضابطه خودروها به مرکز شهر می‌شوند، تصریح کرد: این امر به شهرداری تهران هم کمک می‌کند تا با داشتن اطلاعات دقیق‌تر از ورود و خروج خودروها، برنامه‌ریزی بهتری برای نظم‌دهی به خیابان‌های مرکزی شهر و در نتیجه کاهش ترافیک و آلودگی‌های ناشی از ازدحام خودروها داشته باشد.

رساء‌ایزدی با اشاره به اینکه در حال حاضر سامانه حمل و نقل عمومی در مناطق مرکزی شهر سر زمان مقرر در حال فعالیت است، افزود: توصیه ما این است که مردم عزیز تهران برای رفت و آمد در این مناطق از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.