نصب چراغ راهنمایی برای کاهش تصادف در منطقه ۱۸ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ملأ محمدی اردکانی، معاون حمل ونقل وترافیک منطقه ۱۸ تهران گفت: تقاطع خیابان‌های مهر به زقر و همچنین نامدار به طالقانی از دیر باز آبستن بروز سوانح متعدد رانندگی بوده که تلاش‌های گذشته مدیریت شهری بنا به وجود املاک معارض نتایج مطلوبی در پی نداشت.

وی ادامه داد: با جداسازی بخش پیاده رو زیر گذر زقر و عقب نشینی املاک معارض موجود، تمهیدات ویژه ای برای نصب چندین پایه چراغ راهنمایی در تقاطع خیابان‌های مهر به زقر و همچنین نامدار به طالقانی اتخاذ تا درصد قابل توجهی از سوانح رانندگی کاهش یابد.

این مقام مسئول همچنین در بخش دیگری از سخنان خویش به بهبود سیستم روشنایی پایانه اتوبوس‌های خط ده تندرو اشاره و اظهار داشت: به منظور بهبود کیفیت خدمات دهی به شهروندان در شب هنگام، تعداد ۲۴ لوکس روشنایی در این محل نصب و مورد بهره برداری مجدد قرار گرفت.