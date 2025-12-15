به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فردانی دستیار ویژه شهردار اصفهان در امور هوشمندسازی از تصویب اعطای ۲۰ درصد تخفیف در نرخ مصوب بلیت اتوبوس در صورت پرداخت از طریق رمزینه (QR Code) خبر داد و اظهار کرد: این طرح از اول دی‌ماه تا پایان سال اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه این تصمیم در راستای توسعه خدمات هوشمند شهری و تسهیل استفاده شهروندان از حمل‌ونقل عمومی اتخاذ شده است، افزود: هدف از اجرای این طرح، کاهش پرداخت نقدی، افزایش سرعت و دقت در فرآیند پرداخت بلیت و همچنین تشویق شهروندان به استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک است.

دستیار ویژه شهردار اصفهان در امور هوشمندسازی ادامه داد: پرداخت بهای بلیت اتوبوس از طریق QR Code، علاوه بر بهره‌مندی شهروندان از تخفیف ۲۰ درصدی، گامی مؤثر در مسیر هوشمندسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ارتقای تجربه سفر شهری محسوب می‌شود.

فردانی ابراز امیدواری کرد: با استقبال شهروندان از این طرح، زمینه توسعه و تعمیم سایر خدمات هوشمند شهری در اصفهان بیش از پیش فراهم شود.